Últimas tendencias de colores de pintura, por DECORACIÓN Y PINTURA JS Comunicae

viernes, 22 de julio de 2022, 15:58 h (CET) Desde el amarillo terroso hasta el rosa suave, estas últimas tendencias de pintura marcarán la pauta para el resto del diseño en el hogar Las últimas tendencias de colores para el hogar son uno de los temas más candentes del diseño de interiores en este momento. Los esquemas de color de las habitaciones, atrevidos, valientes y bonitos, están redefiniendo la forma en que se ve el color, pero ¿por dónde empezar a la hora de elegir el mejor tono para un espacio?

Cuando se trata de renovar el color de la casa, hay que tener mucho cuidado y saber elegir una paleta de pintura que sea atemporal y duradera.

Aplicar una nueva capa de pintura a las paredes es una forma excelente de dar un nuevo aire al interior.

Principales tendencias de pintura

DECORACIÓN Y PINTURA JS, expertos pintores Madrid, muestran a continuación las últimas tendencias en decoración y pintura para crear ambientes actuales y acogedores:

1. Crear calma con el azul

Fresco y acogedor, el azul es sin duda digno de tener su lugar como centro de atención. Hay un sinfín de ideas de habitaciones azules para todas las necesidades de colores de habitaciones.

Entre los colores de pinturas para reducir el estrés se encuentran los tonos azules, pero el tono por excelencia que lo consigue es el >azul cielo, un tono que levanta el ánimo y es ideal para espacios tranquilos, salas de lectura e incluso espacios exteriores.

2. Embellecer con lila suave

El lila, especialmente en el extremo más claro de la escala, se puede utilizar como una versión más suave y romántica del gris, así que, si se desea un aspecto limpio y sin pretensiones, pero con un poco de carácter, es una buena elección.

El lila es un color tranquilizador y reconfortante, que consigue una relajación que invita a quedarse en la habitación durante más tiempo. Es un tono que favorece los momentos de tranquilidad y contemplación.

3. Decorar con un beige-gris apenas visible

Es justo decir que se lleva tiempo defendiendo las paletas coloridas para interiores y las ideas de decoración audaces, pero una paleta de color neutro en toda la casa puede permitir que la bonita arquitectura y los muebles decorativos hagan una verdadera declaración de estilo dentro del hogar.

Cuando se trata de ideas para el hogar y la planificación del diseño a menudo es mejor considerar la paleta de colores general de una habitación desde el principio, esto ayudará a definir los otros aspectos dentro del espacio a medida que el proyecto avanza. Por ejemplo, un tono neutro, como el beige-gris, puede necesitar ser combinado con otros materiales para que sea realmente único: madera, cuero y el mármol funcionan particularmente bien.

4. Rosa terroso

El rosa terroso es un tono natural, a medio camino entre el rojo, el rosa y el marrón, evoca calidez en cualquier habitación y recuerda a los atardeceres de finales de verano.

Añade a una paleta neutra para crear calidez, profundidad y un toque inesperado.

Usado por sí solo, es un color muy fácil de vivir y, sin embargo, también funciona maravillosamente con azules, verdes y rojos.

5. El camel hace que una habitación se sienta conectada a tierra

El tono camel pertenece definitivamente a la familia de los colores neutros, tiene un fuerte impacto que combina bien con los materiales naturales, así como con los tejidos estampados, para crear un espacio tranquilo y relajante.

Este tono arena tiene una gran profundidad, hace que una habitación sea cálida, por lo que es ideal para las habitaciones orientadas al norte y las que no reciben mucha luz natural.

Funciona muy bien tanto con blancos nítidos como con colores más cercanos en tono, como el rojo burdeos y el verde oliva. También hace que los colores más fuertes, como el azul real, destaquen sobre él. Es un tono muy versátil.

6. Pintura naranja

Vibrante y acogedor, el naranja intenso está lleno de optimismo y esperanza.

Cuando el hogar está lleno de colores brillantes y patrones atrevidos, se logra dar personalidad a cualquier espacio.

Los tonos anaranjados son una gran elección, aportan una sensación de ánimo durante el día y pueden ayudar a crear una atmósfera acogedora y relajada por la noche, demostrando su gran versatilidad con distintas luces.

7. Marrón topo medio

Con reminiscencias del cacao aterciopelado, este color marrón topo medio es un color llamativo para cualquier habitación. Según los muebles y las paredes de acento que se elijan, puede ser flexible, creando desde un estilo limpio hasta un espacio suave y acogedor.

Los tonos neutros atemporales se adaptan a casas clásicas, creando fondos cálidos para los elementos originales. Al optar por un tono neutro en las paredes y el techo, es importante jugar con el mobiliario y considerar la posibilidad de introducir toques de color y diseño en los textiles de los cojines.

8. Escapar con una paleta inspirada en el océano

Un tono oceánico aporta energía al instante, ofrece una vía de escape mental de las agendas ocupadas y los plazos de entrega. Además, es muy versátil: puede subir la intensidad con un acabado brillante o atenuarlo con un mate plano.

Este color, que recuerda a los interminables cielos y océanos tropicales, está lleno de vitalidad incluso en un día gris. Algunos consideran que las ideas de habitaciones azules son frías (y a veces pueden serlo), pero este tono potente no lo es en absoluto, sino que es vivificante en su fuerza.

Se puede combinar con un tono blanco para conseguir una simplicidad nítida, hacerlo dramático con tonos más oscuros o llevarlo al Caribe con tonos pastel. Este tono responde muy bien a las habitaciones iluminadas por el sol, pero queda igualmente impresionante con luz baja y a la luz de las velas.

9. Energizarse con pintura amarilla

Un tono tabaco terroso, esta tonalidad dorada crea habitaciones ricas, cálidas y acogedoras durante todo el año.

El amarillo es un color que evoca la felicidad y proporciona una sensación de positividad. Es perfecto para las zonas de la casa en las que hay mucha actividad y socialización, como la cocina y el comedor, donde aporta energía y vitalidad.

Es más fácil incorporar este color a cualquier diseño, y es especialmente eficaz en espacios más oscuros, ya que crea una sensación de calidez.

10. Conectar un espacio con el marrón terroso

Considerado como un neutro oscuro, las ideas de salones en marrón terroso son sólidas, pero también tienen una elegancia que es realmente sofisticada. Versátil, puede ser llamativo por sí solo o permitir que otras tonalidades destaquen.

No hay que tener miedo de usar colores oscuros en una habitación pequeña y sombría. Si se elige un color intenso el efecto puede ser realmente transformador.

11. Colores para fachadas

El exterior de una casa causa la primera impresión a cualquiera. Por eso, hay que insistir que los materiales exteriores de una vivienda deben servir para proteger el edificio, no sólo para decorarlo. Los colores y las combinaciones de colores que se elijan deben ser cuidadosamente considerados.

Pintar la facha de una casa es una decisión que debe abordarse con responsabilidad, ya que se trata de una inversión importante Por lo que se tendrá que mantener durante años.

Entre las últimas tendencias en colores para fachadas se encuentran: los tonos blanco cálidos y cremosos, paleta de grises, beige, gris oscuro, azul zafiro, amarillo azafrán y rojo coral.

¿Qué colores serán tendencia en 2023?

Los colores que serán tendencia en 2023 se caracterizan por crear calma y serenidad, o evocar creatividad y optimismo.

El púrpura y el azul jugarán un papel importante en las elecciones de decoración. Pero, aunque este color tan vivo va a ser fundamental, también se puede observar que muchos pintores profesionales optan por paletas de colores neutros más suaves: gris, verde, etc.

