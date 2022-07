Opera presenta GX Games, una plataforma gratuita para crear y publicar juegos para móviles de forma simultánea en iOS y Android Comunicae

viernes, 22 de julio de 2022, 16:09 h (CET) Gracias a WebAssembly, los juegos se ejecutan con un rendimiento similar al nativo tanto en Android como en iOS y están accesibles sin necesidad de descarga o instalación. Opera, responsable de Opera GX, el único navegador del mundo pensado a la medida de las necesidades de los jugadores, y GameMaker, la tecnología de desarrollo de juegos multiplataforma más rápida y amigable, presentan una nueva forma de publicar juegos para móviles tanto en iOS como en Android. Se trata de la plataforma GX.games mobile, en la que los desarrolladores tendrán acceso a una audiencia de 16 millones de personas de Opera GX. A partir de hoy, además, los desarrolladores podrán publicar juegos accesibles tanto en iOS como en Android con un solo clic.

Gracias a WebAssembly, los juegos se ejecutarán con un rendimiento similar al nativo, independientemente de la plataforma móvil. Además, no será necesario descargarlos para poder jugar. GX.games mobile también ofrece a los desarrolladores una plataforma para mostrar y probar sus proyectos antes de publicarlos en la que pueden compartirlos con su público de pruebas creando un único enlace para escritorio y móvil. De esta manera, no necesitan crear una versión diferente para cada entorno.

Una vez que los juegos estén publicados en la plataforma, los usuarios podrán jugar en sus teléfonos móviles y los tendrán accesibles sin necesidad de descargarlos e instalarlos. La versión móvil de la plataforma GX.games está en fase beta y no contará con juegos jugables hasta la primera GX.games mobile Game Jam, que se anunciará próximamente.

"Los creadores de juegos van a poder dedicar su tiempo a crear, no a pensar en asuntos complejos como la compatibilidad. Nunca ha sido tan fácil desarrollar un juego para móvil y hacerlo accesible para todo tipo de dispositivos como con GameMaker y GX.games mobile", asegura Joanna Czajka, directora de Producto de GX Games.

Lanzada en noviembre de 2021, la plataforma de escritorio GX.games ya cuenta con más de 1.500 juegos de distintos géneros diseñados con GameMaker. GX.games busca ahora replicar el éxito de la versión de escritorio invitando a los desarrolladores a compartir sus creaciones con GX.games mobile, uniéndose así a la cada vez mayor biblioteca de títulos disponibles para dispositivos móviles.

GameMaker ha incorporado recientemente nuevas herramientas que permiten la creación de juegos multijugador sin necesidad de ser un experto en programación, es decir, sin tener que pensar en servidores, lags, pings, desconexiones y otros quebraderos de cabeza que puede acarrear la programación en red.

Comenzar a diseñar juegos hoy mismo visitando GameMaker https://gamemaker.io/en/get. Descargar Opera GX y GX mobile aquí.

