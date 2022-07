La subdirectora general de Zucchetti Spain, Isabel Busto, nueva presidenta de Confebask Comunicae

viernes, 22 de julio de 2022, 16:17 h (CET) Isabel Busto, subdirectora general de Zucchetti Spain, se convierte en la primera mujer en presidir la Confederación Empresarial Vasca Hasta ahora, Isabel Busto era vicepresidenta de Confebask y vicepresidenta de Adegi, ejerciendo como presidenta en funciones de la organización de los empresarios vascos, en sustitución de Eduardo Zubiaurre.

Zucchetti Spain, fabricante de referencia en el sector IT, es la empresa líder en software de gestión empresarial en Euskadi y en todo el territorio nacional.

Isabel Busto, subdirectora general de Zucchetti Spain, ha sido nombrada Presidenta en la Confederación Empresarial Vasca (Confebask) hasta el verano de 2023, relevando en el cargo a Eduardo Zubiaurre, que ha tenido que dejar la presidencia por motivos de salud. La subdirectora general de Zucchetti, que desempeñaba el cargo de vicepresidenta de Confebask y de la asociación de empresas de Gipuzkoa (Adegi) ya venía ejerciendo el papel de presidenta en funciones de la organización de empresarios vascos desde el pasado mes de mayo.

Isabel Busto Pozuelo, que cuenta con una amplia trayectoria profesional, es Ingeniera Informática por la UPV/EHU, tiene un MBA Executive por la Universidad de Deusto y es Doctora en Competitividad Empresarial y Desarrollo Económico en la misma universidad. En la actualidad es Subdirectora General de Zucchetti Spain, empresa líder en el desarrollo de soluciones de software ERP-CRM y software de gestión de Recursos Humanos, entre otras soluciones, donde ha desarrollado su carrera profesional.

Confebask, la Confederación de los Empresarios Vascos, es miembro de la CEOE y del resto de organismos empresariales europeos e internacionales que representan los intereses generales de los empresarios, entre los que se encuentra también la patronal europea Business Europe.

La nueva Presidenta de Confebask apuesta por abordar la digitalización y una nueva cultura de empresa

Durante el Consejo General de la Confederación Empresarial Vasca, que ha tenido lugar este miércoles, la nueva presidenta Isabel Busto ha mostrado su agradecimiento y "cariño personal al que ha sido hasta ahora presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre", reconociendo sus "valores profesionales y personales", así como su dedicación y esfuerzo al frente de Confebask.

Isabel Busto ha dedicado su intervención al análisis de la actual coyuntura económica, donde las empresas enfrentan retos como la transformación digital, la transición energética, el impacto económico de la crisis geopolítica y la inflación.

Entre los desafíos más destacados, la presidenta de Confebask y subdirectora general de Zucchetti Spain ha destacado la importancia de abordar la digitalización de las empresas -un importante reto que, por su actividad profesional, Isabel Busto conoce bien-, el desafío demográfico y la necesidad de construir una "cultura de empresa basada en la confianza y el proyecto compartido".

Asimismo, ha señalado la importancia de llevar a cabo una estrategia de "inmigración económica" y "atracción del talento" que permita responder al desafío de la crisis demográfica y cubrir el descenso previsto de población en edad laboral.

Innovación, confianza, liderazgo y responsabilidad, claves para el futuro de las empresas vascas

Isabel Busto, ha mostrado la importancia de tener confianza en el futuro para hacer frente a los retos que las empresas tienen por delante y la relevancia de su liderazgo y responsabilidad para comprometerse con la prosperidad económica de Euskadi.

Para ello, la nueva presidenta de la organización de los empresarios vascos marca una hoja de ruta enfocada en la innovación, el compromiso y la transformación digital. En la misma línea que Isabel Busto, el fabricante de software líder en el mercado y recientemente galardonado con el Premio Dirigentes a la "Innovación", Zucchetti Spain, apuesta por abordar los desafíos que enfrentan las empresas vascas y en todo el territorio nacional, donde la responsabilidad y el liderazgo es vital para facilitar su adaptación y mejorar su rentabilidad y competitividad ante la actual coyuntura económica.

Sobre el Grupo Zucchetti

Con 40 años de historia, una facturación de 1.300 millones de euros, más de 700.000 clientes, 8.000 empleados, 1.650 distribuidores en Italia y otros 350 a escala internacional, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa (se encuentra en el Top5 IT del ranking IDC Italia).

Zucchetti en España

El Grupo Zucchetti está presente en nuestro país a través de Zucchetti Spain. Con casi 40 años de experiencia, es un punto de referencia en el sector TI de nuestro país, donde cuenta con 300 empleados y un canal de partners formado por 300 profesionales certificados, una facturación de 20 millones de euros y más de 4.000 clientes.

Su catálogo de soluciones tecnológicas es el más amplio del mercado al sumar a las desarrolladas en España, el portfolio de soluciones de software y hardware del Grupo Zucchetti. Destacan sus soluciones de software de gestión empresarial ERP-CRM, MES, BI, gestión de RR.HH., nóminas y movilidad, software TPV para el canal HORECA y el comercio minorista, software para asesorías y gestión de despachos, soluciones de gestión de espacios de trabajo, programación y planificación de la producción, soluciones de ciberseguridad y software y hardware para el control de accesos y seguridad.

Zucchetti Spain mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales, el apoyo de 2.000 expertos en esta área del Grupo Zucchetti, e importantes reconocimientos: en 2022, "Premio Innovación" (XXXIII Premios Dirigentes a la Excelencia Empresarial), y en 2021 "Premio Innovación en Desarrollo de Software" (Asociación Europea de Economía y Competitividad).

