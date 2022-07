Perros de apoyo emocional para la prevención del suicidio Emprendedores de Hoy

viernes, 22 de julio de 2022, 12:42 h (CET)

A nivel mundial, es alarmante el número de personas que son víctimas del suicidio. La Organización Mundial de la Salud asegura que anualmente son miles los que se quitan la vida por diferentes causas, como ansiedad, depresión y enfermedades mentales como, por ejemplo, la esquizofrenia.

Actualmente, existen muchos tratamientos para ayudar a los seres humanos a superar sus problemas. Uno de los que está ganando popularidad por su gran efectividad es la terapia con perros de apoyo emocional. En España, uno de los lugares de referencia que cuenta con este tipo de programas es la Asociación Española de Perros de Apoyo, ubicada en Picón, Ciudad Real.

Cómo ayudan las terapias con perros de apoyo emocional Las terapias con perros de apoyo emocional se han convertido en una de las mejores aliadas de las personas con pensamientos suicidas. Estas son ideales para cualquier individuo con alto nivel de estrés, ansiedad y depresión, sobre todo para aquellos que no sacan a flote sus problemas y preocupaciones, sino que más bien los internalizan.

Se ha demostrado que las sesiones con perros de apoyo tienen innumerables beneficios por el hecho de que permiten que los seres humanos salgan de la monotonía y que no se sientan solos. Por esta razón, mejoran significativamente el estado de ánimo, disminuyen los niveles de depresión, ayudan a desarrollar la empatía y elevan la motivación.

Durante las terapias asistidas, los perros crean un vínculo afectivo con los pacientes que les ayudará a sentirse mejor a nivel emocional, a dejar atrás los pensamientos negativos, a elevar la autoestima y el autocontrol.

Además de las mejoras a nivel mental y emocional, las terapias con perros tienen ventajas físicas, ya que fortalecen los músculos y mejoran las destrezas motrices, la coordinación y el equilibrio. Además, estabilizan la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

Todo acerca del programa que ofrece la Asociación Española de Perros de Apoyo La Asociación Española de Perros de Apoyo ha lanzado el programa Quédate Conmigo, perros de apoyo emocional en prevención del suicidio. Para ello, cuenta con perros especialmente entrenados para ayudar a personas en fase de ideación o que hayan incurrido en algún intento de suicidio.

Las terapias que se ofrecen en este lugar no solo sirven para quienes tienen pensamientos suicidas o para los que han intentado quitarse la vida, sino también para los familiares de estos individuos, dado que, en muchas ocasiones, se pueden ver seriamente afectados. El trabajo de apoyo lo hacen en conjunto los terapeutas, la entrenadora o el entrenador canino y el animal.

Los interesados en obtener más información pueden acceder a la página web de la Asociación Española de Perros de Apoyo donde ofrecen todos los detalles de interés para los usuarios.



