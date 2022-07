The Living Room Studio Goya realiza retratos profesionales, retratos corporativos y fotografías de marca personal

Las primeras impresiones generan opiniones y conceptos sobre alguien o algo, antes de conocerlo a fondo. En consecuencia, es común que en las personas se esfuercen en dar una buena primera impresión. Sin embargo, esto ocurre sobre todo en el entorno corporativo, ya que puede marcar la diferencia entre ser el elegido por el cliente o no.

Una excelente forma de hacer esto es con un retrato corporativo o una fotografía de marca personal excepcional. Gracias a la empresa The Living Room Studio Goya, las personas pueden contratar a un equipo de expertos en la creación de retratos profesionales. Estos retratos permiten al propietario mostrar una mejor imagen de su marca, hacer marketing visual en sus redes sociales como LinkedIn o Instagram, etc.

La importancia de un retrato corporativo Un perfil de red social o una página web que muestre la cara de su propietario brinda una mayor seriedad y confianza en comparación con una que no lo tiene. Pero no solo basta con colocar una imagen del rostro de la persona, ya que también es importante considerar que esta foto será la portada de presentación para empresas, profesionales, etc. Por esta razón, es necesario contratar un servicio de creación de retratos profesionales como el que ofrece la empresa The Living Room Studio Goya. Este grupo de especialistas en retrato corporativo y fotografía de marca personal diseñan imágenes que transmiten profesionalidad y despiertan emociones en los espectadores. A su vez, los especialistas de la marca estudian la audiencia a la que va dirigida la foto con el objetivo de generar una estrategia de marketing visual eficaz y precisa. Esto es importante para quienes buscan encontrar trabajo de su profesión en LinkedIn, impactar a sus visitantes en una página web, darse a conocer en el entorno online, etc.

Aspectos clave del servicio de retrato corporativo de The Living Room Studio Goya The Living Room Studio Goya es una empresa que tiene años de experiencia en el sector fotográfico y la generación de retratos corporativos de alta calidad. Estos años de experiencia incluyen trabajos con negocios pequeños y grandes, ascensos de empleo, trabajo para influencers, estudios de moda, etc.

La labor de esta empresa también es reconocida porque dan a sus clientes un trato personalizado y por crearles una foto original y profesional. Otro aspecto clave del servicio de retrato corporativo de esta compañía es que se enfocan en la investigación científica y las técnicas más avanzadas de fotografía para crear imágenes de alta calidad. The Living Room Studio Goya también destaca por ofrecer 3 servicios diferentes en la creación de retratos profesionales: único, todo el trato y para equipos (grupos o empresas). El único incluye 1 oufit y 1 headshot retocado, mientras que todo el trato brinda hasta 5 headshots retocados, 4 oufits y consulta de vestuario.

The Living Room Studio Goya dispone de un estudio cómodo y atractivo, en el cual sus clientes pueden relajarse, mientras esperan por su servicio de retrato corporativo profesional. A su vez, la empresa cuenta con una galería privada para que sus contratistas puedan ver sus fotos en todo momento.