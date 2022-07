El parque de tirolinas Tyrovol, una actividad ideal para realizar en familia durante el verano Comunicae

viernes, 22 de julio de 2022, 12:22 h (CET) Algunos de los visitantes que realizan el recorrido de tiralolinas en Tyrovol, son huéspedes del Hotel Esquirol, un alojamiento acogedor, en un entorno único y familiar La comarca de La Cerdanya, situada en uno de los valles más amplios de Europa, cuenta con un amplio abanico de propuestas familiares durante la estación veraniega. Una de las muchas actividades es la visita al parque Tyrovol, el recorrido de tirolinas más grande de los Pirineos. Los visitantes pueden disfrutar de un recorrido aéreo excepcional gracias a las grandes tirolinas automáticas que cruzan el lago del Passet, a los pies del macizo del Carlit, en la localidad de Porté Puyromens.

Recorrido apto para todas las edades

En alguno de los recorridos, los visitantes pueden incluso llegar tocar el agua con los pies. Gracias a su sistema único, no hay ninguna dificultad técnica ni deportiva. Es más, los niños pueden hacer todo el recorrido a partir de los 3 años, en tándem con otro adulto, sin sobrepasar los 90 kg. Para los más valiente, Tyrovol ofrece la posibilidad de hacer un gran salto pendular desde 25 metros frente a la cascada.

Algunos de los visitantes que realizan el recorrido de tiralolinas en Tyrovol, son huéspedes del Hotel Esquirol, un alojamiento acogedor, en un entorno único y familiar, situado a poco más de 15 minutos. "El parque de tirolinas es una de las actividades familiares más populares durante el verano. La instalación dispone de 12 tirolinas que, en su recorrido total de 2 kilómetros, hace las delicias de grandes y pequeños. De hecho, muchos de nuestros huéspedes visitan estos días el parque, coincidiendo con sus vacaciones de verano", afirma Edu Vidal, gerente del alojamiento turístico.

El hotel, situado en el municipio de Llívia, enclave español, catalán y gerundense completamente rodeado por territorio francés, ofrece todas las comodidades y servicios para una estancia ideal en plena naturaleza. Durante todo el año los huéspedes pueden disfrutar de la sauna y el jacuzzi que dispone el hotel, y relajarse en el agua caliente mientras contempla las montañas nevadas. Ahora durante el verano, los huéspedes pueden darse un chapuzón y tomar el sol en la piscina situada en el jardín.

Además, el establecimiento es uno de los pocos alojamientos del municipio que cuenta con un servicio de restauración. El Restaurant Esquirol ofrece un amplio menú diario y de fin de semana, donde poder degustar los platos típicos de la zona.

Sobre el Hotel Esquirol

El Hotel Esquirol está situado en la localidad gerundense de Llívia, en el Pirineo Español, y está completamente rodeado por territorio francés. La frontera principal entre España y Francia se halla a tan solo 2km. El alojamiento, acogedor y familiar, dispone de 20 habitaciones, y es un punto de partida ideal para esquiar o visitar la zona. El hotel cuenta con un spa con sauna y piscina al aire libre, dispone de guarda esquís, ofrece un servicio de alquiler de equipamiento de esquí y la posibilidad de adquirir el forfait. Además, cuanta con el Restaurante Esquirol, que ofrece un amplio menú diario y de fin de semana, donde poder degustar platos típicos de la zona.

