Amyrim Festival, uno de los festivales de referencia de la música electrónica en España para el año 2023 Emprendedores de Hoy

jueves, 21 de julio de 2022, 18:20 h (CET)

Para muchos una moda, para otros un estilo de vida. La música electrónica y el progressive house han ganado relevancia en el ámbito musical por sus sonidos profundos que transmiten emoción en cada beat. En diversos festivales música electrónica, los fans de todas las edades conectan con la fusión de dubs, pop y percusión que tomarán protagonismo en el Amyrim Festival de música electrónica en Málaga. El evento se celebrará en 2023 con la presencia de artistas nacionales e internacionales y será una experiencia épica de tres días al aire libre para bailar bajo las estrellas al ritmo de los grandes temas del panorama musical.

Un festival memorable en la Costa del Sol Amyrim Festival es la oportunidad de disfrutar de la hermosa ciudad de Málaga durante las noches de verano, acompañados de la mejor música electrónica del mundo. El evento se llevará a cabo en uno de los lugares más pintorescos de la Costa del Sol: en el Cortijo Bacardí, una histórica fábrica de ron y licores del siglo XVIII. Con un estilo barroco, el sitio conserva su emblemática elegancia, algo que se complementará con iluminación e infraestructura moderna para ambientar el festival.

Durante el 7, 8 y 9 de julio de 2023, el progressive house será el gran protagonista en este evento en el que los presentes bailarán hasta el amanecer. El line up ya ha confirmado la presencia de Jarl Flamar, de Max Tenerom, de Gustin, de Stephane Salerno & Sora, de Ian Dillion y de muchos artistas más que darán vida a las mejores pistas del género musical under.

Además, a la hora de recargar energía, habrá deliciosas comidas para todo tipo de foodies, así como también variedad de cócteles y bebidas de la mano de barmans profesionales.

Una experiencia única en Amyrim Festival Con el objetivo de reunir a personas de todas partes del mundo, el festival de música electrónica en Málaga combinará diversión, música, baile y gastronomía. Por eso, el recinto de Amyrim Festival se encuentra cerca del aeropuerto de Málaga y a solo 15 minutos del centro de la ciudad en transporte público. Además, para facilitar a los presentes la llegada hasta el recinto, el festival pondrá a disposición servicios de transporte desde distintos puntos de la ciudad.

A partir del día 1 de agosto, las entradas ya se podrán adquirir en su modalidad Standard y VIP. La experiencia VIP ofrece un paquete exclusivo que incluye aparcamiento gratuito y una puerta de entrada privada al interior del festival. También incluye acceso lujoso al lounge VIP, que contará con un mostrador de información de asistencia, bebidas VIP, una zona chill out personal, un lounge chicha, asientos cómodos, la posibilidad de cargar el móvil y productos sanitarios exclusivos.

Serán tres días memorables para disfrutar bajo las estrellas al ritmo de la música de los mejores artistas de la música electrónica y el progressive house nacional e internacional.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.