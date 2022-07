Marketing social, un servicio inclusivo para las OSAL y ONG en el terreno digital Emprendedores de Hoy

jueves, 21 de julio de 2022, 17:39 h (CET)

La excesiva oferta de contenido digital a través de páginas web y redes sociales puede ser abrumadora para los usuarios a la hora de encontrar aquello que están buscando. En consecuencia, para asegurarse de que un sitio web y sus perfiles en plataformas sociales sean visibles y lleguen al target, es clave contar con especialistas capacitados para manejar la estrategia de comunicación digital y la gestión de redes.

Incluso las Organizaciones Sin Ánimo de Lucro (OSAL) y No Gubernamentales (ONG) requieren un agente digitalizador, para las cuales Comunicacción ofrece descuentos en sus estrategias de marketing social.

¿Por qué contar con un servicio de gestión digital? Ya sea para gestionar las redes sociales, para diseñar un sitio web o para redactar la comunicación corporativa, los agentes digitalizadores son un pilar fundamental para impulsar la presencia digital. Su rol se basa en la creación de una imagen online y de un tono de comunicación digital en consonancia con los valores y metas de cada marca, empresa, ONG u OSAL.

Como un intermediario entre la organización y los usuarios, estos profesionales digitales elaboran una estrategia creativa, persuasiva y atractiva que brinda una experiencia memorable e información relevante para cada cliente. También se encargan de mantener una interacción con los usuarios y observar su comportamiento, además de responder a sus consultas.

A todos estos servicios propios del marketing digital, Comunicacción sumó un nuevo servicio de marketing social, que consiste en brindar servicios y condiciones exclusivas para mejorar la digitalización de Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sin Ánimos de Lucro, con un descuento único.

El marketing social de Comunicacción El nuevo servicio de la agencia especializada en gestión de redes y digitalización consiste en brindar sus servicios a un precio asequible para todos sus clientes.

Con una amplia experiencia en la gestión de redes sociales, Comunicacción propone el marketing social como un servicio diseñado para empresas sin ánimo de lucro, asociaciones y clubes que buscan mostrar su labor social al mundo digital, pero con descuentos sobre sus tarifas.

Con un 30 % en diseño web y e-commerce de servicios propios y un 50 % de descuento en gestión de redes sociales, en copywriting y redacción, los agentes digitalizadores especializados aseguran optimizar la presencia de cualquier OSAL y ONG en el entorno digital.

La agencia de comunicación y marketing digital está especializada en redes sociales y su base se ubica en Galicia. Desde hace 10 años, ofrece soluciones digitales para todo tipo de proyectos y empresas, aplicando tendencias, creando contenido relevante y diseños atractivos.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.