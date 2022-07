Gohu®, otro concepto de comunicación entre empresas y usuarios Emprendedores de Hoy

Mantener una comunicación organizada y centralizada con los usuarios es clave a la hora de brindar información de manera eficiente.

Los puntos de contacto digital entre toda empresa, marca o entidad pública y los usuarios se han diversificado ante la presencia de múltiples plataformas de comunicación. No obstante, la compañía Gohu® ha llegado para romper con la dispersión informática y crear otro concepto de comunicación, destinado a cualquier entidad emisora, en una sola plataforma y en tiempo real. Se trata de una startup certificada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital como prestador de servicios electrónicos de confianza.

El componente que diferencia a Gohu® de otras empresas La necesidad de las compañías de llegar a su público se desarrolla en una gran variedad de contenido en redes sociales y servidores de comunicación. Estos puntos de contacto deben mantener una homogeneidad coherente a los valores y objetivos de cada compañía y estar en línea con los receptores de la comunicación, según sus perfiles, sus intereses y sus comportamientos online.

A través de Gohu®, toda entidad emisora puede centralizar la comunicación de los diferentes servidores y potenciar la comunicación, sin la necesidad del uso de un e-mail de contacto. Con cada envío que realiza la entidad emisora, Gohu® genera un informe dinámico que indica cómo evoluciona la comunicación: cuánta gente la recibe, la lee, la borra o contesta.

La principal ventaja de esta nueva plataforma es que no depende de que el usuario disponga de un e-mail de contacto, garantizando que cualquier empresa pueda enviar información en tiempo real al 100 % de la población.

Una plataforma con múltiples servicios de comunicación Con Gohu® se pueden emitir comunicaciones genéricas que envíen información digital a un grupo determinado, según ciertos criterios, de manera directa a su teléfono y en tiempo real. Además, es posible realizar comunicaciones certificadas que informan sobre la interacción mediante un mensaje, cuando se requiere que el usuario realice alguna acción determinada.

También ofrece el servicio de firma digital, a través del cual el receptor puede firmar en cuanto recibe el mensaje. Asimismo, el servicio de factura digital permite enviar automáticamente miles de documentos destinados a miles de usuarios distintos con solo arrastrar y soltar los documentos a la plataforma. Mientras que el servicio de contenido de pago brinda la posibilidad de que el usuario reciba el contenido a pagar y lo abone, a través de Paycomet, redirigido desde la misma plataforma.

Todos estos servicios se pueden integrar de manera sencilla, brindando una comunicación más organizada y segmentada según cada mensaje y cada público objetivo, adaptándose a las necesidades de toda entidad emisora, desde empresas privadas y administraciones públicas hasta entidades con y sin ánimo de lucro.



