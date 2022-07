Gravity Wave irrumpe en la hostelería para convertirlo en un sector más sostenible Comunicae

jueves, 21 de julio de 2022, 16:29 h (CET) Sol y Mar Hoteles firma un acuerdo con la start up social Gravity Wave para retirar casi 6 toneladas de plástico del mar Mediterráneo. Para ello, recogerá 1kg de plástico del mar por cada reserva realizada en sus webs. Con esta acción, se retirarán la equivalencia a más de 1 millón de bolsas de plástico del mar y Gravity Wave entra de lleno en el sector hostelería Gravity Wave ha firmado recientemente un nuevo acuerdo con Sol y Mar Hoteles para retirar casi 6 toneladas de plástico del mar Mediterráneo. De esta forma, la startup social irrumpe en el sector hostelería y pone su primer granito de arena en el camino hacia la sostenibilidad y el cuidado de mares y océanos.

Sol y Mar Hoteles se compromete a que, por cada reserva en sus webs, retirarán y reciclarán 1 kg de plástico que supondrá una limpieza de casi 6 toneladas o el equivalente a más de 1 millón de bolsas de plástico o de 375.000 botellas en el mar Mediterráneo.

El acuerdo nace del firme compromiso de ambas compañías con la sostenibilidad, siendo también para Sol y Mar Hoteles una de las bases principales de sus pilares de futuro, haciendo de esta forma también partícipes a sus clientes con esta acción.

Amaia Rodríguez, CEO de Gravity Wave, afirma que "La sostenibilidad de los océanos es una forma de operar esencial para la industria hotelera en el mercado actual. Mediante la limpieza del plástico del mar, hoteles como este no solo se distinguen del resto de hoteles, sino que también contribuye de forma cuantificable a reducir la contaminación del Mediterráneo, preservar su biodiversidad y generar concienciación en la población y viajeros como parte de una experiencia sostenible y de calidad. Además, para Gravity Wave también es muy importante tener presencia en un sector tan amplio y con tanto poder de acción como la hostelería. Mantener nuestros mares y playas limpias es esencial, si queremos mantener nuestro turismo".

Además, la cadena Sol y Mar Hoteles y su compromiso por abordar la contaminación plástica no solo se ve reflejado en este acuerdo. Desde la cadena han llevado a cabo en los últimos años diferentes acciones de responsabilidad social corporativa en este ámbito, como la disminución del uso de plástico en todos los departamentos de la cadena, requisito para conseguir la Certificación Bioscore.

Esta misma línea de sostenibilidad y reciclaje se verá reflejada en el nuevo hotel que la cadena abrirá el próximo verano 2024 en primera línea de playa de Benicàssim, siendo este el primer hotel con Certificado Well Building de España.

"Estamos en un momento de crecimiento absoluto, tras entrar en el sector automovilístico gracias al acuerdo con MINI, seguimos ampliando sectores de actuación; lo que demuestra la apuesta de las empresas en ser parte del Movimiento Plastic Free Oceans de Gravity Wave, centrado en comprometer a las compañías de forma indefinida con la sostenibilidad, más allá de las acciones puntuales", concluye Amaia Rodríguez.

