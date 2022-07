Herencias complicadas, cómo actuar en casos complejos según Aliter Abogados Comunicae

jueves, 21 de julio de 2022, 16:41 h (CET) En ocasiones heredar puede salir caro. Frecuentemente las herencias son causantes de grandes problemas y preocupaciones para los que se encuentran implicados. Aliter Abogados da las claves sobre qué hacer cuando heredar se convierte en un quebradero de cabeza. Para muchas personas las herencias son "un quebradero de cabeza". Todo el mundo está cansado de escuchar historias de familiares que dejaron de hablarse debido a un conflicto en la herencia. Este tema, desgraciadamente, esta al orden del día; Aliter Abogados habla sobre cuáles son los problemas más comunes entre herederos y si, desde el punto de vista jurídico, hay una solución salomónica para que heredar no suponga dejar de hablarse con la familia.

"A la hora de trabajar en un caso de conflicto entre herederos es muy importante mantener claros los diferentes conceptos de herederos, los tipos de herencia, el orden de repartos y, sobre todo: saber qué hacer frente a los distintos tipos de situaciones y problemas que puedan surgir en el proceso" comentan desde el despacho de abogados de herencias en Valencia. "No hay dos herencias iguales, cada una tiene su aquel."

Hay que tener en cuenta que una herencia puede realizarse mediante tres vías: a través de escrituras públicas, bajo acuerdo del reparto entre los herederos, y en el caso de no llegar a acuerdo el reparto se hará bajo la orden de un juez árbitro, que puede ser el propio abogado. "En Aliter Abogados solemos mediar en muchos conflictos, el 97% de las herencias necesitan de la figura de los abogados herencias como mediadores, que cumplan con el objetivo de llegar al mejor acuerdo para todas las partes" comentan desde el despacho valenciano.

Herencias complicadas más comunes

Entre los casos más recurrentes de herencias complicadas que tratan desde este despacho de abogados en Valencia destacan cuando alguno de los herederos, o su totalidad, no pueden hacer frente a los impuestos que conlleva heredar debido a la falta de liquidez. "Somos especialistas en tramitación de herencias complicadas, cuando no hay entendimiento entre los herederos y en operaciones complicadas, como pueden ser: viviendas con cargas hipotecarias u otro tipo de problemas bancarios asociados a la herencia" apuntan desde Aliter Abogados.

¿Entonces, es recomendable acudir a un abogado cuando se hereda? "Nuestra recomendación es obvia: es importante dejarlo en manos de terceros, especialistas; ellos te asesoraran y guiaran en todo el proceso" apuntan los especialistas en herencias del despacho de abogados.

En Aliter Abogados cuentan con un servicio de estudio y mediación entre herederos, de manera justa e imparcial, con el que se pretende llegar a la solución más viable y económica para los herederos; muchas veces la solución pasa por vender el inmueble heredado y así hacer frente a la falta de liquidez. Este equipo de abogados realiza este tipo de trámites e incluso encuentran al comprador del inmueble, ya que cuentan con un servicio inmobiliario dentro del propio despacho con clientes interesados en la compra-venta de inmuebles e incluso grupos inversores.

"Ante una herencia complicada siempre se tienen abiertas las puertas de los Juzgados, para impugnar un testamento, pero no es la mejor opción; ya que los tiempos de resolución pueden ser muy elevados, así como el coste del procedimiento" comentan desde el despacho de abogados. Siempre hay opciones, por ello es importante confiar en expertos en materia como Aliter Abogados. Si hay algo que se debe tener claro es evitar los conflictos en una herencia, es obvio que no hay una fórmula que pueda evitar estas rencillas, pero contar con un abogado experto en herencias, como los especialistas de Aliter Abogados, que actúe como mediador es lo más recomendable.

