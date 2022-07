CEF UDIMA, Radian-Gordo: "El antisemitismo no ha desaparecido, tampoco en España" Comunicae

jueves, 21 de julio de 2022, 17:09 h (CET) "Israel se enfrenta a muchos desafíos y uno de ellos es la deslegitimización de su propia existencia como Estado" La embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Gordon, afirma que "desafortunadamente" el antisemitismo en el mundo "no ha desaparecido", tampoco en España, donde las comunidades judías "lo notan".

En una entrevista en ‘Territorio Líder’, el espacio que dirige y presenta el periodista Graciano Palomo y que produce UDIMA Media, la unidad audiovisual de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, la representante del Estado de Israel en España asegura que "es algo preocupante, no solo para el pueblo judío, sino también para la ciudadanía porque son fenómenos de xenofobia y de odio contra los que hay que luchar"

"No dice que es algo que cada día ocurre", aclara, pero sí denuncia la reproducción de "varios incidentes cada año en diferentes lugares del país". Y aunque reconoce que el Estado español "hace lo que necesita hacerse para combatir el fenómeno, no puede negar que todavía existe el antisemitismo y el odio en diferentes formas, ahora más modernas".

Preguntada por la imagen que se tiene de su país en España, explica que los medios de comunicación son, "de vez en cuando, mucho más hostiles que la población en sí contra Israel". En este contexto, advierte que Israel se enfrenta a muchos desafíos y uno de ellos es la "deslegitimización" de la propia existencia de Israel, "pero no del estado en sí mismo, sino del propio estado como estado judío democrático".

A su juicio, "eso es muy importante porque Israel es el hogar nacional del pueblo judío, es decir que cada judío del mundo que lo desea, que siente la necesidad puede llegar a hacerse un ciudadano israelí".

Lamenta la embajadora israelí en España que aún existe diáspora repartida por el mundo, pero saluda que hoy en día ya hay una población judía más grande en Israel que fuera de él.

Para Radian-Gordon, "el Estado judío y al mismo tiempo democrático es lo que, a través de varias entidades muy hostiles, sean de la extrema derecha o extrema izquierda, se trata de deslegitimar, junto con algunos movimientos muy fuertes dentro de agrupaciones terroristas islamistas en el mundo árabe".

Eso, concluye, supone un "desafío muy grande y una lucha muy sutil", porque, señala con preocupación, "con tanta fake news es muy difícil detectar y ver" estas maniobras que obligan a su gobierno a luchar "para mostrar lo mentirosa que es esta narrativa en contra de Israel como un país judío democrático".

