La historia detrás de Julio El Terremoto; un joven instagrammer de La Carolina, Jaén, que utiliza el humor para explicar su historia de vida

jueves, 21 de julio de 2022, 15:17 h (CET)

Julio El Terremoto se ha convertido en toda una estrella de las redes sociales gracias a su contenido original, desenfadado, versátil, actual y un poco transgresor. La repercusión que ha tenido en medios tradicionales y en el universo de los influencers le ha valido la admiración de más de 103.000 seguidores, quienes están muy atentos día a día a todos los contenidos que publica.

Esteinstagrammer, un veinteañero que nació en la provincia de Jaén, concretamente en el municipio de La Carolina, quiere proyectar esta región del país. Para ello, además de contenidos en redes sociales, utiliza también la música, con estilos como el reguetón y el dembow.

Una historia en La Carolina La Carolina es un municipio de la provincia de Jaén que se caracteriza por sus paisajes, su tranquila vida rural y su rica gastronomía. Es, por excelencia, la puerta de entrada a la comunidad autónoma de Andalucía por el Parque Natural de los Despeñaperros. En medio de todo este ambiente apacible, es difícil comprender que allí haya surgido un ‘terremoto’.

No obstante, esto es lo que ha ocurrido con Julio El Terremoto. Su historia comenzó con la música hace algunos años, pero Instagram ha sido su verdadera plataforma de proyección. Comenta que en el año 2020, en plena pandemia, se dio a conocer con sus vídeos de humor, en los que fue incorporando a diferentes celebridades.

Gracias a esta estrategia de hacer vídeos de humor con famosos como Henry Méndez, muchos de sus contenidos se han hecho virales. Regularmente, sorprende a sus seguidores con directos en Instagram a los que se unen entre 2.000 y 4.000 personas. Si bien su objetivo principal es el de entretener, Julio El Terremoto también se ha involucrado en causas más serias.

Un instagrammer multiplataforma El crecimiento de este instagrammer le ha llevado a diversificar sus plataformas para ofrecer contenidos a los distintos tipos de público. Hoy en día, tiene su propio canal de YouTube, así como su perfil en Tik Tok, una red que no para de crecer día a día. A través de estas plataformas ha incluido varias temáticas, como por ejemplo, la invasión a Ucrania.

También le han servido como ventana para promocionar espectáculos musicales con artistas como Shandy G o el DJ Goku. Los eventos promocionados son especialmente de reguetón o para apoyar los nuevos lanzamientos de talentos como Rubén Martín. En sus redes, también se pueden ver publicaciones relacionadas con partidos de fútbol de equipos de la liga española.

Cuando se le pregunta a este instagrammer la razón de tanta inquietud en las redes sociales, responde que solo trata de contar su historia. Quiere también colocar en el ojo de la discusión a su natal La Carolina, que sea algo más que un paso obligado de los viajeros. Al final del día, quiere seguir siendo un chico de la provincia de Jaén que quiere expresarse.



