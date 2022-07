Revestimientos Gerflor para la nueva y premiada área de Maternidad del Hospital Punta de Europa Comunicae

jueves, 21 de julio de 2022, 14:09 h (CET) Este centro hospitalario de Algeciras ha experimentado un cambio de 180º para mejorar y actualizar su servicio de atención al parto. El estudio de arquitectura que ha llevado a cabo la reforma integral ha confiado en los revestimientos Gerflor para dar servicio a toda la nueva área. El proyecto ha recibido el premio al mejor Diseño Arquitectónico de Salud y Bienestar en el Congreso Europeo de Arquitectura Hospitalaria 2022 El área de Maternidad del Hospital Universitario Punta de Europa, en Algeciras, llevaba más de 40 años sin reformarse. Los espacios obsoletos, diseñados bajo criterios de atención al parto de hace más de cuatro décadas, estaban frenando la actualización del centro hospitalario. Dar un cambio radical a esto fue el objetivo por el que sus gerentes, tras la demanda de las matronas, eligieron a Virai Parra-Müller, estudio de arquitectura para proyectos y obras en las maternidades hospitalarias.

"Los entornos de las maternidades tienen un efecto directo en la mejora de la atención obstétrica. La arquitectura de estos espacios debe conseguir atmósferas amables. Llevamos más de 15 años trabajando en la transformación de estos espacios. La atención profesional al parto ya no es tan medicalizada, las mujeres exigen ser respetadas y era cuestión de tiempo que el diseño se uniese a dicha transformación", explica Marta Parra, socia cofundadora del estudio.

Para conseguir esto son muchas las variables que entran en juego. "Partiendo de la funcionalidad y la seguridad, desarrollamos entornos positivos a través de los materiales y equipamiento. Los espacios nos envuelven. Y en este entendimiento de una arquitectura háptica, los colores, las texturas, incluso sus condicionantes de sostenibilidad y salubridad, funcionan como vasos comunicantes. Transmiten información y modulan percepción y vivencias", continúa la arquitecta.

Por ello, Virai Parra-Müller ha elegido los revestimientos de Gerflor Iberia que, por sus cualidades, han satisfecho los requerimientos del proyecto. Un proyecto innovador que incluye ahora 3 UTPRs o Unidades de Trabajo de Parto y Recuperación (ampliable a 4), 1 sala para bañera obstétrica (accesible desde 2 salas de parto), consulta, monitores, 1 quirófano obstétrico, 1 área de reanimación central y espacios para personal (zona de trabajo, descanso, reunión, cuarto de guardia, vestuarios y aseos).

Distribución basada en las necesidades de la mujer

La nueva área de Maternidad rompe con todo lo anterior y diseña una zona de Obstetricia basada en las necesidades a través de la ordenación de los espacios. Las salas de parto se plantean como lugares únicos en los que la embarazada pasa todo el parto sin ser desplazada, con luz natural, vistas al exterior y un ambiente acogedor, doméstico, natural. Cada una de las cuatro salas es diferente, tanto en la forma como en el color de los azulejos que, de manera decorativa, ambientan y zonifican el paritorio. Están equipadas con el material médico necesario, pero no a la vista, y con elementos para favorecer el parto fisiológico. El área cuenta, además, con un quirófano para cesáreas y sus espacios auxiliares necesarios. La zona central de control permite una visión 360, incluidas las salas de reconocimiento, que funcionan como parte de las Urgencias Obstétricas, las cuatro salas de parto y el paso a quirófano en caso de emergencia.

El proyecto convierte un área anticuada en un referente de humanización para la atención al parto actualizado. Se incorporan espacios concretos para los acompañantes y se cuida de los profesionales a través de un entorno funcional. "Seguimos innovando, repensando y desarrollando proyectos singulares y novedosos, incorporando más calidez, para conseguir más calidad", se explaya la arquitecta.

Revestimientos que acompañan

Los revestimientos son una de las grandes bazas del diseño. Parra explica que "consideramos muy importante controlar la temperatura del pavimento, porque la mujer de parto necesita calor y poder moverse y utilizar la posición que quiera. Un material más pétro transmitiría una temperatura más fría. Los pavimentos Gerflor, especialmente con plastificantes naturales, han sido clave para esto". Y continúa, "la gama de colores para poder combinar dos o más, su posibilidad de limpieza y características para el alto tránsito eran perfectas para este proyecto". "Además, el proyecto está basado en formas ondulantes y el producto permitía un diseño que acompañase las curvas", remata. En concreto, dos han sido los pavimentos y uno los revestimientos de Gerflor que se han empleado en el nuevo área de Maternidades del hospital: Taralay Impression Compact, Mipolam Affinity y Decochoc Staro.

El primero específicamente diseñado el tráfico intenso, mejora de la resistencia al deslizamiento (R10) y es altamente resistente al punzonamiento. El segundo, se caracteriza por su mantenimiento y limpieza fácil y por su elevada resistencia a la abrasión y a productos fuertes. El tercero está adaptado para los espacios expuestos a un riesgo infeccioso elevado.

"Ya hemos trabajado antes con Gerflor y en todo el proceso hemos encontrado siempre apoyo y acompañamiento. Cuando además, el producto responde perfectamente a lo esperado, pues queda la sensación de haber acertado", enfatiza la arquitecta.

Reconocimiento internacional

Este renovado área de Maternidad ha sido premiado en el Congreso Europeo de Arquitectura Hospitalaria 2022, celebrado en Londres en junio. Por primera vez, un diseño español se ha hecho no solo con el primer premio en la categoría de "Diseño en Salud y Bienestar", sino también con el segundo en la categoría "Diseño en Innovación y Transformación".

La arquitecta Marta Parra concluye: "nuestros proyectos de Maternidades desarrollan espacios dignos y saludables. El entorno funciona como un tercer cuidador que cuida y abraza y puede hacer sentir mejor a las personas. Nosotros creemos que no solo puede, sino que debe hacerlo".

