Crece la demanda del servicio a domicilio de Viandas Hacienda Zorita

jueves, 21 de julio de 2022, 14:17 h (CET) En verano los clientes no quieren renunciar a seguir degustando los embutidos de la marca en sus destinos de vacaciones. La empresa sirve sus productos a cualquier rincón de España Viandas Hacienda Zorita, la cadena especializada en la producción y comercialización de productos ibéricos, ha experimentado un fuerte incremento de pedidos en su servicio a domicilio durante las últimas semanas.

Un dato que tiene su base en el hecho de que sus clientes no quieren renunciar a seguir degustando sus productos en sus destinos vacacionales, algo que se refleja en las ventas on line de la empresa cuya web recibe a diario múltiples solicitudes de entrega desde toda la geografía española.

Un fenómeno que en las tiendas se traduce a través de una mayor demanda de productos envasados al vacío para poder trasportarlos y mantenerlos durante más tiempo, gracias al exclusivo sistema que emplea la enseña para conservar sus embutidos en perfecto estado.

Una tarea que corresponde a los maestros cortadores de Viandas Hacienda Zorita que aprovecha al máximo cada pieza obteniendo casi el doble de cantidad que si se hace en casa. Para asegurar un corte perfecto utilizan utensilios de los mejores materiales, consiguiendo el tamaño idóneo en cada loncha para su degustación, siempre frescas y sabor a recién cortadas.

Cada pedido se entrega con un certificado de loncheado artesanal a cuchillo que garantiza el corte profesional de la pieza, junto a un manual de instrucciones para garantizar el mejor sabor y conservación de los productos.

Viandas Hacienda Zorita ha logrado reunir en sus tiendas una gran propuesta de embutidos que proceden de animales ibéricos criados en libertad por la empresa dando lugar a una cuidada selección de jamones, lomos, salchichones, chorizos y cecinas.

Además, desde su Organic Farm, en la dehesa de Salamanca, con más de 300 hectáreas de encinas y pastos ubicados en un espacio natural protegido, la compañía produce sus quesos de leche cruda de oveja y de cabra, bajo los más estrictos protocolos de calidad, donde Viandas Hacienda Zorita hace uso de los últimos avances tecnológicos, sin olvidar lo mejor de la elaboración tradicional.

Tras una dilatada trayectoria en el sector hospitality y producción de productos ibéricos, quesos y vinos, Hacienda Zorita da el paso de llevar la mejor experiencia del campo a nivel nacional y europeo, a través de un plan de crecimiento de sus puntos de venta.

La compañía se incorpora al sector retail para acercar su propuesta a pie de calle, con la puesta en funcionamiento de su primera tienda Viandas en la ciudad de Salamanca. A partir de aquí su crecimiento ha sido exponencial hasta consolidar su red en España, Francia y Reino Unido. Un desarrollo que continúa activo en base a una estrategia de expansión bajo la apertura de tiendas propias y franquiciadas.

Actualmente la empresa da empleo directo a más de 500 personas y cuenta con una media de 2 millones de clientes al año.

