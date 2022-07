Estrategias para estudiar con el método PUEDO de Montse Vila Emprendedores de Hoy

jueves, 21 de julio de 2022, 10:17 h (CET)

Las técnicas de estudio son clave para que un estudiante consiga los mejores resultados a nivel académico, a la vez que desarrolla diferentes habilidades, conocimientos y aptitudes.

Montse Vila, experta en coaching educativo, integradora social y coach especializada, ha desarrollado un método de estudio llamado el método PUEDO. Se trata de un programa de aprendizaje dinámico, fresco y totalmente adaptado a las necesidades de aprendizaje de los jóvenes, donde se da importancia no solo a la parte académica, sino también a la personal. De hecho, con este método se trabaja fundamentalmente la forma de gestionar el estrés y las emociones en el ámbito académico.

¿Cómo se trata el estrés dentro del método PUEDO? Lamentablemente, el no saber gestionar el estrés y la tensión que genera un examen impide que muchos estudiantes alcancen su máximo rendimiento en sus evaluaciones. Esto es todavía mucho más difícil de gestionar cuando el estudiante debe prepararse para exámenes de mayor magnitud o importancia. Para cambiar esta realidad, es necesario aprender a entender, atender y gestionar las emociones, el miedo, los nervios y el estrés.

Precisamente en esto se basa el método PUEDO de Montse Vila, una profesional del coaching educativo con más de 20 años de experiencia en el acompañamiento personal desde la infancia hasta la vejez. Este nivel de conocimiento del comportamiento y evolución del ser humano a lo largo de su vida, sumado a su conocimiento en el área de la educación, es lo que le ha permitido desarrollar este programa. Desde el primer momento, el estudiante comenzará a aprender de manera didáctica, práctica y vivencial, qué es el estrés y cómo atenderlo para conseguir la calma.

¿Cómo funciona el método PUEDO? El programa básico del método PUEDO se lleva a cabo a través de 2 sesiones que tienen una duración de 90 minutos cada una. No obstante, con el programa PUEDO INTEGRADO se añaden 3 sesiones más, haciendo un total de 5 sesiones. Este método se puede practicar de forma grupal en las aulas o de forma individual desde casa. Los requisitos para aplicar al método a nivel grupal es contar con un espacio amplio en el que se pueda tener movimiento. En segundo lugar, un dispositivo en el cual reproducir música, además de sillas de formación o pupitres en los que se pueda escribir y realizar las actividades. El resto de materiales y recursos vienen integrados ya dentro del programa.

Por último, además de la gestión del estrés, en el programa se trabaja la importancia del orden y se enseñan distintas estrategias de aprendizaje para que cada estudiante elija la que mejor se adapte a sus necesidades. Todo esto siempre bajo la calma personal como principio de acción.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La cistitis, un clásico del verano Rejuvenecimiento con Gouri, la nueva policaprolactona, de la mano de Clínica Femme Estrategias para estudiar con el método PUEDO de Montse Vila Prepararse para las pruebas de acceso con Formación Victoria Las cámaras frigoríficas para comercios de AACORE SUPPLY