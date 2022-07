El trabajo de Paco Gómez como DJ en festivales Emprendedores de Hoy

jueves, 21 de julio de 2022, 10:03 h (CET)

En el mercado musical, una de las profesiones que ha tomado mayor relevancia durante los últimos años es la de DJ. Estos cuentan con una excelente capacidad para controlar la música, encargándose de crear un ambiente adecuado para la audiencia.

Con frecuencia, están presentes en diferentes eventos, así como en festivales que tienen lugar por todo el mundo y requieren sus servicios profesionales. Tal es el caso del DJ Paco Gómez, quien ha participado como DJ en festivales de reconocimiento nacional e internacional. Además, el artista cuenta con una amplia trayectoria como productor y promotor de eventos.

Paco Gómez: DJ para festivales y productor musical El DJ Paco Gómez cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector. Ha estado presente en una amplia cantidad de festivales, en especial de música house y electrónica, pero también se siente atraído por otra clase de ritmos, como el reggaetón. Esto le llevó a participar en el Dale Reggaeton Fest 2019, un evento ideal para los amantes del perreo y el reggaetón que contó con la participación de artistas reconocidos, como Karol G, Henry Mendez y José de Rico. Delante de una avalancha de público en el auditorio de Málaga, DJ Paco Gómez tuvo su participación, haciendo que los presentes se compenetraran con su música.

Este profesional del mundo de la música también tiene una trayectoria como productor, reuniendo hasta la fecha 31 tracks producidos. Entre los más destacados se encuentra “What it was”, un tema electrónico disponible en todas las principales plataformas musicales, y su última obra “Ohana”, la cual ha tenido gran éxito. Actualmente, Paco Gómez continúa trabajando en nuevos temas y actuaciones por todo el país.

La empresa dirigida por Paco Gómez ofrece servicios integrales para eventos Paco Gómez es el director de una empresa promotora de eventos y cuenta con un equipo internacional experimentado que se encarga de ofrecer un servicio completo. Reúne expertos en marketing, turismo, comunicación, deporte, hostelería y RRHH. Buscan organizar eventos completamente originales que produzcan un gran impacto en los asistentes.

Dispone de una gran variedad de DJ profesionales que se encargan de animar los eventos. Se especializan en diferentes géneros como el funk classics, deep house, pop, electrónica, soulful house real, chill out, sweet deep, etc. También pone al servicio de los clientes el alquiler de equipos de sonido última generación, adaptándose a su presupuesto y cuidando todos los detalles para que el evento resulte un éxito rotundo.

Accediendo a la página web de DJ Paco Gómez es posible tener mayor información para contratar sus servicios. Además, es posible seguirlo en su página de Instagram.



