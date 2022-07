Prepararse para las pruebas de acceso con Formación Victoria Emprendedores de Hoy

jueves, 21 de julio de 2022, 10:07 h (CET)

Por una o varias razones, muchas personas no pudieron continuar sus estudios o tuvieron que abandonarlos temporalmente. Sin embargo, han podido no renunciar a sus ganas de iniciar una formación profesional para ampliar sus posibilidades laborales en el mercado actual. Para ofrecerles las mayores garantías de éxito, el Centro de Formación Victoria ofrece la posibilidad de presentarse a pruebas de acceso, que servirán de preparación para superar con éxito las pruebas oficiales que les permitan iniciar una formación universitaria, de grado superior o de grado medio.

Preparación para pruebas de acceso para formaciones oficiales, de la mano de Formación Victoria Ubicado en Sevilla, el Centro de Formación Victoria cuenta con más de 40 años de experiencia en la realización de cursos y la formación profesional. Además, son expertos en pruebas de acceso para acceder a la universidad, grado superior o grado medio. Por tanto, para cualquier persona que desee iniciar su formación profesional para aumentar sus conocimientos, crecer profesionalmente y acceder a mejores oportunidades laborales con garantías de éxito, prepararse para las pruebas de acceso en este centro de formación les será de gran ayuda. El curso de acceso a formación universitaria de Formación Victoria, está dirigido a personas entre 25 y 45 años de edad que, aunque no tengan estudios de Bachillerato LOGSE, COU, FP2, etc., quieran ingresar a la universidad para realizar un grado. En el centro de formación se les preparará para que adquieran las habilidades, características y los conocimientos de los contenidos necesarios para aprobar exitosamente la prueba de acceso oficial, que consta de dos fases obligatorias, la general y la específica. En el curso, se le facilitará al estudiante todo el material necesario para aprobarlas satisfactoriamente.

Pruebas de acceso para Grado Superior y Medio El curso para las pruebas de acceso de Grado Superior y Grado Medio está dirigido a personas que, sin tener estudios previos de ESO, Bachillerato LOGSE, COU, FP2, etc., quieran acceder a los ciclos de formaciones de estos grados. En cuanto a la edad, para el Grado Medio se requiere que el aspirante tenga 17 años o cumplirlos el año natural de la realización de la prueba. En cuanto al Grado Superior, la edad requerida es de 18 años, o tenerlos cumplidos para el año de la prueba. La prueba de acceso de Grado Superior tiene una estructura diferente a la de grado medio. La primera consta de dos partes, que son la parte común que incluye Lengua Española, Lengua Extranjera y Matemáticas; mientras que la segunda consiste en una sola prueba centrada en las competencias básicas de la Educación Secundaria Obligatoria, que corresponden a Comunicación, Social y Científico-Tecnológicas.

Victoria Formación cuenta con una página web donde se puede encontrar toda la información ampliada de cada una de las pruebas de acceso, sus requisitos, la preparación especializada que ofrecen y la forma de matricularse para sus respectivos cursos.



