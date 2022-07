Entrevista con los fundadores de Leanspots Emprendedores de Hoy

jueves, 21 de julio de 2022, 09:33 h (CET)

Sergi Majó y César López son los fundadores de Leanspots, una plataforma online que brinda apoyo y soluciones para start-ups. La empresa que han creado facilita la innovación de pymes, B-Corps y Universidades desde un entorno donde los emprendedores encuentran herramientas para valorizar sus proyectos y puntos de contacto con inversores para impulsar sus negocios. En la siguiente entrevista, ambos cuentan cuáles son las características de Leanspots, sus objetivos y más.

Para empezar, ¿podéis comentar quiénes sois, de dónde venís y, además, dónde está ubicada la empresa que habéis fundado?

César: “Somos dos tipos normales apasionados por las start-ups, la innovación y la sostenibilidad. Sergi es de Sallent de Llobregat y yo de una aldea gallega, Fraian de Riba, en Becerrea. Leanspots nace en Sallent en la provincia de Barcelona.

¿Consideráis que trabajar desde un lugar como Sallent de Llobregat tiene alguna ventaja a estar, por ejemplo, en una oficina ubicada en una calle céntrica de una gran ciudad?

Sergi: “En mi opinión, gracias a la tecnología no se penaliza el no tener una oficina en el centro de una gran ciudad. Trabajar desde una pequeña ciudad o pueblo creo que nos permite tener una relación más próxima con todo el equipo. En mi caso, poder salir de la oficina y tener la naturaleza a escasos metros o tener disponibles viviendas a un precio más asequible son algunas de las ventajas que puede ofrecer trabajar en un lugar como Sallent.”

Leanspots en inglés quiere decir “puntos de apoyo”. ¿De qué manera este nombre define la identidad de la empresa?

César: “Queríamos construir un producto honesto con una propuesta que empoderara a los emprendedores lejos de promesas de éxito poco realistas a día de hoy. Según nuestra visión un emprendedor necesita apoyarse en todas aquellas herramientas que ofrece el ecosistema para salir adelante y ponerlas a disposición de los emprendedores utilizando la propia tecnología era uno de nuestros retos. Un nombre que define nuestro objetivo de promover un ecosistema emprendedor y accesible para todos.”

¿Cuál es el máximo logro que habéis conseguido con Leanspots hasta el momento y cuál es el que os gustaría alcanzar en un futuro próximo?

Sergi: “Sobre todo los clientes, parece una obviedad, pero creo que merece la pena recalcarlo. También el hecho que las empresas de software y principales actores del ecosistema emprendedor respalden un proyecto con un marcado contenido social. La verdad estamos muy orgullosos del recibimiento que estamos teniendo de cada persona que conoce el proyecto. Estamos cerrando acuerdos estratégicos con compañías muy interesantes y en un futuro próximo, aunque ya tenemos presencia en más de 11 países, nos gustaría expandir nuestro negocio y ser un referente para el ecosistema a nivel mundial.”

¿Cuáles son los problemas más frecuentes que tienen los clientes que acuden a vosotros y qué tipos de soluciones tenéis para ofrecer?

Sergi: “Los problemas o necesidades son diferentes según el perfil de usuario que llegue. Hay desde el nuevo emprendedor que necesita conocimientos básicos de cómo llevar su idea a cabo hasta usuarios experimentados que quieren utilizar nuestras tecnologías basadas en Big Data, inteligencia artificial o NLP entre otras, o incluso ventajas que le ofrece Leanspots como activar perks o mayor visibilidad de su proyecto tanto para advisors como posibles inversores.”

¿Leanspots cuenta con un método o cada cliente requiere de una solución distinta?, ¿hay un poco de las dos cosas?

César: “La palabra método es algo de lo que intentamos alejarnos, gracias a la tecnología podemos ofrecer experiencias personalizadas a cada emprendedor bajo el formato XaaS. Ofrecemos también soluciones personalizadas a todas las instituciones que nos lo demandan. No existen dos start-ups iguales, por lo que aplicar metodologías iguales es un error de facto. La optimización de recursos y la inteligencia de datos son claves para construir proyectos competitivos.”

¿Cuál es la importancia de la sostenibilidad para Leanspots?

César: “Podríamos decir que tan importante como que forma parte de nuestro modelo de negocio. Destinamos recursos y cedemos tecnología a aquellas organizaciones que fomentan la economía circular. Desarrollo rural, sin hogarismo, el tercer sector, covid, tecnologías verdes y un largo etc.”

Leanspots brinda recursos a start-ups desde un modelo de negocio actual y comprometido con valores como la economía circular. Como han explicado sus fundadores, esta empresa busca ser partícipe de la creación de un ecosistema donde emprendimiento y sostenibilidad se unan.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La cistitis, un clásico del verano Rejuvenecimiento con Gouri, la nueva policaprolactona, de la mano de Clínica Femme Estrategias para estudiar con el método PUEDO de Montse Vila Prepararse para las pruebas de acceso con Formación Victoria Las cámaras frigoríficas para comercios de AACORE SUPPLY