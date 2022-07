Cómo mejorar la acústica en los espacios deportivos, con Absotec Emprendedores de Hoy

Al igual que en otros espacios, la acústica en edificios deportivos, como pabellones o gimnasios, es fundamental. Estos espacios suelen ser de grandes dimensiones, con grandes alturas y con un factor común; las superficies y materiales son altamente reflectantes, como es el caso de las paredes de hormigón y los techos de chapa metálica. Estas superficies hacen que el sonido rebote y perdure en el espacio durante mucho tiempo, generando así molestias y una mala audición.

En este sentido, la empresa Absotec diseña, fabrica e instala soluciones de acondicionamiento acústico para mejorar el bienestar y confort interior de los espacios. Realizan proyectos en sectores económicos primordiales a nivel nacional: hostelería y restauración, hoteles y alojamientos turísticos, oficinas, espacios deportivos y centros educativos.

Acondicionamiento acústico para pabellones deportivos y gimnasios Absotec, empresa de desarrollo de soluciones fonoabsorbentes, se diferencia en el mercado por la innovación de sus productos y procesos productivos, así como por la alta valoración de sus clientes, además del respeto medioambiental y las mejoras medioambientales integradas en el ciclo de vida de sus productos y proyectos.

Con el objetivo de crear una atmósfera confortable para todos los usuarios, Absotec trabaja con materiales absorbentes que permiten recoger el sonido y consiguen mejorar la acústica en los edificios deportivos gracias a la reducción de la reverberación.

Las actividades que se desarrollan en este tipo de espacios son, por norma general, muy ruidosas, por lo que impiden a los entrenadores o profesores dar instrucciones, y a los jugadores, alumnos y deportistas en general, una adecuada comunicación.

Asimismo, otra de las partes afectadas son los espectadores. A los ruidos del propio deporte, junto con el de los jugadores, hay que sumar los que generan los sistemas de megafonía y el de los propios espectadores. La unión de todos estos aspectos suele generar un incómodo para todos los usuarios.

Instalación de paneles y techos acústicos Mediante un estudio del espacio se puede comprobar el grado de contaminación acústica del lugar y, teniendo en cuenta los materiales que intervienen en ese proceso, se planean los elementos que tendrán que instalarse, así como su ubicación, para conseguir un espacio saludable.

El siguiente paso es definir la estética de las soluciones. Un acondicionamiento acústico para un gimnasio no está reñido con la estética. Absotec se adapta a cada espacio integrando diseños, formas y colores en los paneles fonoabsorbentes para que se cree un lugar confortable en el que el ruido y la reverberación no volverán a ser un problema para el desarrollo de cualquier actividad.



