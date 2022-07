Riesgos laborales y clase política ​Domingo Sanz Lectores

jueves, 21 de julio de 2022, 08:42 h (CET) Ha estado fatal el alcalde Almeyda esquivando responsabilidades con la excusa de que el trabajador fallecido era de una subcontrata, como si la ley no estableciera las obligaciones de las administraciones públicas con las empresas a las que subcontratan.



Pero cuántas veces ocurre que sucede algo hoy y nos vienen cosas del ayer. Recuerdo los mensajes que, durante la primera ola de la pandemia, la que más mató y asustó, algunas personas dirigimos a la presidenta Meritxell Batet para pedirle que los diputados hablaran desde sus escaños en lugar de subir a la tribuna. Es lo que hacen cada miércoles en las sesiones de control al gobierno y lo que les solicitamos era que evitaran riesgos laborales de quienes tenían que subir cada vez a limpiar la barandilla y el atril de restos orgánicos de los políticos, pues podían ser contagiosos.

El caso es que fracasamos. Solo hablaron desde su escaño el 12,4% de las veces, por lo que su personal de limpieza asumió mayores riesgos 169 de las 193 ocasiones en que los oradores tomaron la palabra. Podrían haber decidido que quienes subieran a la tribuna la limpiaran ellos mismos con un trapo, pero, en ese caso, sospecho que antes de dar un ejemplo mundial de compromiso activo contra el Covid se hubieran quedado en el escaño.

Hechos como los descritos también hacen pensar. La prepotencia de los políticos españoles ante personas cercanas que dependen de sus decisiones nace de siglos de autoritarismos e impunidades que desde la cima del Estado se proyectan, en diferentes versiones y medidas, en beneficio de quienes acceden a las instituciones.

A cuatro décadas de un inviolable que residía en El Pardo le siguieron otras cuatro de un inviolable que residía en La Zarzuela, y ya se han cumplido ocho años del nuevo inviolable. En los dos primeros casos, inviolable significó que ningún juez se atrevió contra ambos jefes de Estado, cometieran los delitos que cometieran. Y del actual, llamado Felipe VI, sabemos por la ex Carmen Calvo que tampoco está dispuesto a renunciar a un privilegio que a medias sabe a medieval, a medias a dictatorial y siempre a rancio, injusto y desigual.

El tesoro A lo largo de nuestra vida andamos soñando por conseguir un milagro o encontrar un tesoro Afganistán en el agujero de la ambigüedad de la crisis geopolítica El Afganistán de hoy no ha sabido utilizar su poder nacional para formar una alianza ordenada y un alineamiento geopolítico con los países en conflicto HDD y la sombra negra del mago de Riga Anécdota en celebración del día mundial del Ajedrez A uno se le descubre por su contrario La anomalía es la ley universal inesperada ​Ante los pobres Jesús Martínez Madrid