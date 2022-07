No siempre aparece en los medios Jesús Martínez Madrid Lectores

jueves, 21 de julio de 2022, 08:39 h (CET) Reza un viejo dicho, aplicado de forma crítica a ciertas prácticas periodísticas, que si la realidad no coincide con el modelo, tanto peor para la realidad a la que, cínicamente, debería hacérsele caso omiso. Observo que con frecuencia la figura del Papa Francisco no es ajena a este trato parcial, que lleva a algunos medios a hacer un papa a su medida, exaltando lo que les cuadra e ignorando, sin más, lo que no les encaja.



Precisamente el Papa, hace tan solo unas semanas, tuvo un encuentro en El Vaticano con los miembros de la Federación de Asociaciones Familiares Católicas de Europa, de esos que no suelen encontrar fácil acomodo en las agendas de los grandes medios. El Papa, en esta ocasión, reiteró la doctrina católica sobre la familia, sin tapujos, recordando que el amor mutuo entre el hombre y la mujer es un reflejo del amor absoluto e indefectible con el que Dios ama al ser humano, destinado a ser fecundo y realizado en la obra común del orden social y el cuidado de la creación.

