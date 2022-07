El mensaje JD Mez Madrid Lectores

jueves, 21 de julio de 2022, 08:37 h (CET) Creo que es muy importante tener en cuenta que con el mensaje de la Jornada Mundial de los Pobres no se trata de tener un comportamiento asistencialista hacia los pobres, sino de hacer un esfuerzo para que a nadie le falte lo necesario. No es el activismo el que salva, sino la atención sincera y generosa que permite acercarse a un pobre como a un hermano.

Cabe recordar que tenemos un buen número de santos que dedicaron su vida a entregarse por completo al hermano necesitado. Ante los pobres no se hace retórica, sino que se ponen manos a la obra y se práctica la fe involucrándose directamente, sin delegar en nadie. Ojalá que la última Jornada Mundial se haya convertido en una oportunidad de gracia para hacer un examen de conciencia personal y comunitario, y plantearnos si la pobreza de Jesucristo (su libertad y confianza total en el Padre) es nuestra fiel compañera de vida.

