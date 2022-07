¿Llegará este Gobierno a la purificación de España? Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

jueves, 21 de julio de 2022, 08:32 h (CET) Leyendo los comentarios sobre el Estado de la Nación, tengo la impresión de que con este Gobierno todo va a empeorar; pero para que España vuelva a ser Luz para el mundo, antes se tiene que purificar.

Todos los indicios confirman que en la situación actual, todo está más pervertido y repito lo que he dicho en más ocasiones; España tendrá que sufrir más que otras naciones por su apostasía y perversión. El triunfo de la Santísima Virgen no ofrece dudas, pero vendrá después de la purificación. Los mensajes celestiales anuncian el fin de esta era, que es más inmoral de cuantas han existido anteriormente.

