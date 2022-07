Sabiñánigo es atacado por dragones

El sábado pasado fui a Susín (Huesca), para la cita anual de cuentacuentos. Cogí el bus a las 6:40 de la mañana en la parada de Averly (Zaragoza). Pero, al llegar a Sabiñánigo, la ciudad estaba ardiendo debido a que dragones la estaban atacando. Ni corto ni perezoso, me subí a un edificio y cuando pasó cerca uno de aquellos infernales bichos, le dije que parara para subirme a su cuello. Y él me dijo:" No, que me matarás" Y yo le contesté:" No, es que tengo que ir a Susín a mi cita anual de cuentacuentos".

Una vez arriba, a brazo partido luché con el monstruo. Y en un momento dado, puse mi mano en su mandíbula superior y la otra en la inferior y le descoyunté la boca sin ni siquiera despeinarme. Y antes de morir me dijo:" Me has mentido". Y yo le contesté:" ah, se siente". En fin, caí cerca de Senegüe y en el bar Casbas me tomé la prensa y me leí un café con leche.

Más tarde puse mis pies en polvorosa y me dirigí hacia Lárrede. Mientras cruzaba la pasarela del Gállego, un dragón me escaldó los calzones. Di un doble salto carpado, me lancé al Gállego y cuando salí del agua, le dije al monstruo:” Si tienes lo que hay que tener, baja ¡anda!”. Y así lo hizo. Entonces, di un brinco con mi pértiga y al caer sobre la cabeza del ogro, le propiné tal golpe en la cabeza que le saltaron todos los dientes. Más tarde crucé Lárrede y subí a la Torre del Moro. Desde allí pude otear en lontananza que muchos dragones venían hacia mí para freírme con patatas con su mal aliento. Mas, con mi bastón de cien fuegos y mi escudo reluctante, me los merendé.

Una vez hecha la faena, subí hacia Susín y en una borda que hay antes de llegar al pueblo, me percaté de que había huevos de aquellas lagartijas volantes colgando de las vigas y los quemé. En fin, se ve que la pequeña refriega con aquellos animalejos me abrió el apetito porque, cuando llegué a Susín me comí un buey a la brasa. El cuentacuentos fue bien, dormí bajo las estrellas y al día siguiente volví a Zaragoza a seguir con mi cuento diario.