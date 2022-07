¿Cuáles son las diferencias entre marketing y publicidad?, por Wisd Global Emprendedores de Hoy

En la mayoría de los casos, las personas suelen asociar el marketing y la publicidad como uno solo, alegando que ejecutar una estrategia de marketing es lo mismo que publicar un anuncio publicitario. Sin embargo, marketing y publicidad se complementan, aunque cumplen roles diferentes en el sector empresarial y el mundo en general. Para entender mejor las principales diferencias entre ambos y cómo implementarlos, las personas pueden visitar el canal de YouTube de Wisd Global y ver el vídeo relacionado con este tema.

¿Cuál es la diferencia entre marketing y publicidad? La publicidad se trata únicamente de la promoción de un artículo, servicio o imagen de marca, mientras que el marketing toma en cuenta gran variedad de aspectos claves para conseguir una venta exitosa. En el vídeo de marketing vs. publicidad de David Marín, presentador del canal de YouTube de Wisd Global, se mencionan estos aspectos, los cuales son: precio, plaza (lugar), producto y promoción. Cada uno de ellos forma parte de cualquier estrategia de marketing offline y digital al igual que los consumidores, quienes actúan durante todo el proceso. Otra forma de entender la diferencia entre marketing y publicidad es que el marketing tiene por objetivo estudiar el comportamiento de mercado. Además, un plan de marketing en su mayoría está pensado para trabajar a corto y largo plazo y busca aumentar las ventas, visitas, reputación y autoridad de una compañía. Por otra parte, la publicidad es un medio para conectar con los consumidores de forma inmediata y vender un producto o servicio en concreto.

¿Qué relación guarda el marketing y la publicidad? Aunque marketing y publicidad son conceptos diferentes, esto no significa que no puedan operar en conjunto para lograr un resultado de venta y promoción eficiente. En realidad, la publicidad forma parte de todo plan de marketing, ya que en el momento en que se realiza la promoción de un producto o servicio se está utilizando una estrategia publicitaria. Un ejemplo de ello es cuando una persona está buscando un servicio determinado en internet y aparece una web con un anuncio llamativo mostrando al usuario que tiene lo que este necesita. Dicho usuario accede a la web, recibe un formulario a rellenar y además se le muestra un catálogo de productos impactantes y complementos que pueden interesarle. De igual forma, la web brinda un servicio de atención personalizada para atender sus dudas o recomendaciones. El anuncio llamativo representa la publicidad y el resto de estrategias representan el plan de marketing: posicionamiento, atención individualizada, llamado a la acción, registro de datos y diseño web atractivo.

La publicidad es un elemento clave del marketing y ambos forman parte de la estrategia ideal para aumentar las conversiones de un negocio. Wisd Global cuenta con un equipo de expertos en el sector digital que saben cómo crear anuncios publicitarios y estrategias de marketing online eficaces, precisas y rentables.



