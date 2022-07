Cadena de aminoácidos esenciales para mejorar el rendimiento deportivo, con Beverly Nutrition Emprendedores de Hoy

Los aminoácidos son moléculas orgánicas que el cuerpo humano necesita para producir proteínas, enzimas, neurotransmisores y hormonas. Por este motivo, resultan fundamentales para conseguir tanto un correcto funcionamiento de la mente como del cuerpo. Algunos son producidos por el organismo mientras que otros se incorporan a través de la alimentación.

En este sentido, Beverly Nutrition ha diseñado distintos suplementos de cadenas de aminoácidos esenciales, que son los que no produce el cuerpo naturalmente, para ser incorporados en la dieta diaria como complemento. Estos productos son grandes aliados de las personas que practican entrenamientos aeróbicos o anaeróbicos, ya que ayudan al incremento de la masa muscular y contribuyen en la recuperación de los tejidos después de esfuerzos de alta intensidad.

Los aminoácidos esenciales permiten un mejor rendimiento deportivo Las dietas específicamente creadas para deportistas que se dedican al fitness suelen recomendar una ingesta de alimentos con al menos un 15 % de proteínas, ya sean de origen vegetal o de origen animal. Las primeras se encuentran en lentejas, garbanzos, frutos secos y alubias, entre otras opciones, mientras que las segundas están presentes en carnes, lácteos, pescados y huevos.

Ahora bien, durante un entrenamiento de alta intensidad, el organismo utiliza, en primer lugar, hidratos y grasas. Para continuar con la contracción muscular, recurre a los aminoácidos. Por lo tanto, es necesario contar con un buen aporte de estos compuestos orgánicos para aumentar el volumen de la musculatura y mejorar el rendimiento deportivo.

Por el contrario, si el aporte de aminoácidos es deficitario, es más probable experimentar mayores niveles de fatiga y necesitar más tiempo de recuperación entre sesiones de ejercicio. Asimismo, cuando el organismo no cuenta con estas moléculas, el volumen muscular se mantiene en un nivel bajo y también puede registrarse una merma en las defensas naturales del cuerpo.

L-Glutamina, un aminoácido clave para la regeneración muscular Todos los compuestos que se pueden conseguir en la tienda online de Beverly Nutrition son ricos en L-Glutamina, un aminoácido que está recomendado para favorecer los procesos de regeneración muscular. El efecto beneficioso de esta molécula se debe a que contribuye al almacenamiento de glucógeno en los músculos. Las fórmulas diseñadas por esta marca son recomendables para la musculación porque se incorporan a la sangre directamente, retrasan la fatiga y protegen al cuerpo de la pérdida muscular.

La empresa Beverly Nutrition cuenta con más de 25 años de experiencia en la preparación de suplementos nutricionales. Sus productos cuentan con el certificado GMP (Good Manufactured Practise), que es un aval de calidad y excelencia de todo el proceso de fabricación.Además, esta firma dispone de suplementos alimenticios para atletas de múltiples disciplinas deportivas como fitness, culturismo, deportes de resistencia, natación, fútbol y triatlón, entre otras. Los suplementos con aminoácidos fabricados y comercializados por Beverly Nutrition son una herramienta eficaz para conseguir un mejor rendimiento deportivo.



