Asesoramiento jurídico de abogados en Tenerife ante la propiedad industrial e intelectual Emprendedores de Hoy

jueves, 21 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

La propiedad industrial e intelectual se refiere al derecho de explotación que se ejerce sobre las invenciones o creaciones que son producto del intelecto humano. Dicho patrimonio tiene carácter exclusivo y territorial, ya que son los países los que otorgan ese tipo de propiedad sobre un diseño de cualquier índole.

Dentro del sector de los abogados en Tenerife existe un bufete multidisciplinar que cuenta con un equipo de profesionales expertos en estos temas de propiedad. Se trata del despacho de Villaquirán Abogados, que cuenta con una extensa trayectoria en la resolución de conflictos en este tipo de situaciones con un gran récord de éxitos.

La asesoría legal necesaria Para las personas y las empresas, conservar los derechos de propiedad intelectual o industrial es cada vez más difícil. Con el auge de internet y la abundancia de hackers y malwares que roban y secuestran datos es muy complicado realizar esta tarea. En el momento menos pensado, otra compañía puede estar sacando provecho económico o estratégico de información privilegiada.

No solo es más exigente mantener los secretos, sino que demostrar su autoría después que otra empresa les ha sacado provecho también es más engorroso. Es allí donde hace falta el trabajo de profesionales en derecho en propiedad industrial e intelectual.

Los expertos de Villaquirán Abogados aseguran que un equipo de juristas no solo hace falta para corregir una situación. También es indispensable a la hora de prevenir con la decisión oportuna de registrar la propiedad intelectual de marcas, lemas o nombres de productos. Igualmente, es necesario el registro de las denominaciones de origen o tramitar las solicitudes de patentes sobre los inventos.

Abogados en Tenerife especializados en distintos tipos de propiedad industrial Dentro de la propiedad industrial se encuentran modelos de utilidad como las aplicaciones móviles, los softwares, las patentes de invención, secretos comerciales y los diseños industriales. El diseño de los esquemas de trazado por los circuitos integrados, las marcas, las indicaciones geográficas y los signos distintivos también entran en esta categoría.

Cada uno de estos tipos de propiedad industrial o intelectual requiere de un tratamiento específico en el contexto de un proceso legal. Los juristas de Villaquirán Asociados dicen que es necesaria la actuación de especialistas para evitar que vacíos o tecnicismos legales generen una decisión negativa. La asesoría legal debe estar bien actualizada con respecto de legislación nacional e internacional.

El derecho de propiedad industrial e intelectual es uno de los más armonizados a nivel global. Esto representa una ventaja, porque aunque son derechos territoriales, con la asesoría adecuada se pueden hacer valer en distintas naciones. Hoy en día, el mayor capital de las compañías está en su capacidad de innovar y, en ese sentido, dicha facultad se relaciona directamente con este tipo de propiedad.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La cistitis, un clásico del verano Rejuvenecimiento con Gouri, la nueva policaprolactona, de la mano de Clínica Femme Estrategias para estudiar con el método PUEDO de Montse Vila Prepararse para las pruebas de acceso con Formación Victoria Las cámaras frigoríficas para comercios de AACORE SUPPLY