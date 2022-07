¿Por qué es necesario limpiar los conductos verticales de las cocinas?, por Tecnigras Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de julio de 2022, 18:20 h (CET)

Un gran porcentaje de los incendios producidos en restaurantes y hoteles tienen origen en la falta de limpieza de los conductos verticales de las cocinas, donde la grasa se acumula cerrando el caudal de ventilación. Esto no solo provoca la proliferación de hongos y bacterias, sino también un incorrecto funcionamiento de la campana extractora, lo cual acarrea un mayor consumo energético. Por ende, es fundamental realizar una limpieza anual de estos conductos para evitar los riesgos que genera su nulo o inadecuado mantenimiento. Para ello, Tecnigras ofrece a sus clientes un servicio de mantenimiento y limpieza de sus instalaciones una vez al año.

¿Cuál es la importancia de limpiar los conductos verticales de las cocinas industriales? Las cocinas industriales cuentan con un sistema de extracción pensado para evacuar el humo, los olores y los vapores. Estos últimos tienen un alto contenido de grasa, el cual recubre las superficies por donde atraviesa formando capas. Al producirse un incendio, la grasa se hace líquida y comienza a filtrarse por todo el conducto, expandiendo el fuego por todo el edificio.

Por este motivo, realizar una limpieza anual de los conductos de extracción de humos de las cocinas industriales tiene diversos beneficios y evita potenciales problemas en el negocio. En primer lugar, un correcto mantenimiento y desengrase de estos sistemas es obligatorio, ya que las normativas de prevención de incendios vigentes así lo exigen. Asimismo, se reduce el riesgo de contaminar los alimentos y se evitan humos y olores desagradables en las instalaciones. Además, es importante señalar que al incrementarse el rendimiento del sistema de extracción, se alarga la vida útil de los motores y de todos sus componentes y se logra un considerable ahorro en los costes energéticos.

Realizar la limpieza de los conductos verticales de las cocinas, de la mano de Tecnigras En la mayoría de las ocasiones, la falta de información hace que los propietarios de los establecimientos no realicen una limpieza anual de sus instalaciones de extracción, o bien, recurran a empresas de bajo coste que no cuentan con el equipamiento ni la formación adecuada para llevar adelante la tarea. En este sentido, la firma especializada en extracciones de humo y campanas extractoras industriales Tecnigras cuenta con 33 años de experiencia en el sector, además de diversas investigaciones en condensación de grasas, retención de humos y captación de olores.

De esta manera, dispone de un departamento específico para realizar el mantenimiento anual de las cajas de ventilación de las instalaciones de sus clientes, con la posibilidad de elegir entre una póliza de mantenimiento integral o de limpieza. Así, la compañía brinda un libro de mantenimiento en el que los operarios registran cada trabajo realizado en la cocina, el cual sirve al cliente como comprobante del cumplimiento de la normativa antes cualquier inspección de la Junta Municipal o de las compañías aseguradoras.

