Los 8 errores más frecuentes al hablar en público, por la experta en habilidades de comunicación Esther Nguema

En el ámbito profesional, se menciona mucho la importancia de hablar en público con asertividad para convencer a los espectadores de que el producto o servicio presentado es una gran opción a elegir. Esto también es importante a nivel personal, ya que saber expresarse y evitar errores frecuentes al dirigirse a un público objetivo es crucial para ganar respeto, admiración y atención.

Esther Nguema es una coach, speaker motivacional y periodista experta en comunicación y autoestima que enseña a las personas las habilidades de comunicación necesarias para hablar en público frente a una cámara o un grupo presencial grande.

8 errores frecuentes al hablar en público Esther Nguema explica que durante sus años como speaker, coach y periodista profesional ha detectado 8 errores clave que suelen cometer las personas cuando hablan en público. El primero de ellos es no tener claro el mensaje o temática principal del discurso antes de iniciarlo. El segundo es la falta de coherencia entre el mensaje que se está transmitiendo y los movimientos corporales. También es muy común que las personas hablen demasiado rápido debido a los nervios y no hagan pausas o énfasis en los puntos clave de la temática que están abordando. Otro error frecuente es hablar con un lenguaje muy técnico o complicado de entender. Por el contrario, Esther Nguema recomienda un lenguaje más llano y cercano. Además de esto, las personas suelen utilizar el mismo tono o ritmo en el discurso, no incluyen storytelling, ejemplos o anécdotas y no conectan con las necesidades del público objetivo. Por último, es muy frecuente la falta de empoderamiento y el no aprender a regular las emociones.

Aprender a hablar en público con Esther Nguema Esther Nguema ha creado un curso de comunicación profesional para ayudar a cualquier persona a aprender a hablar en público y evitar los errores más frecuentes durante la ejecución de sus presentaciones, charlas o cursos. Dicho curso puede ser realizado de 3 formas distintas: presencial, online en vivo o grabado.

La formación presencial se celebrará próximamente en Madrid, tiene una duración de 8 horas y cuenta con la ventaja de estar cara a cara con Esther. También es importante mencionar que esta formación presencial se realiza con un grupo reducido de asistentes. Esther Nguema también realiza cursos online en directo, totalmente personalizados y 100 % individuales. Estas formaciones de élite tienen una duración de 7 o 10 semanas, e incluyen clases de oratoria, prácticas semanales y sesiones de coaching para trabajar la confianza y los miedos que despierta la exposición a un público.

En cuanto al curso grabado, Esther Nguema ofrece a los profesionales la ventaja de poder aprender a hablar en público a su propio ritmo. Esta formación incluye 5 clases magistrales en vídeo, 60 páginas apuntes y prácticas de meditación y empoderamiento.

Particulares y profesionales de distintos países del mundo mencionan que los cursos de Esther Nguema les han ayudado a mejorar sus habilidades de comunicación para hablar en público. Además de esta formación, la emprendedora realiza procesos de coaching, y ofrece 2 talleres; uno de ellos se llama Aprende a Quererte y ayuda a trabajar la autoestima. La segunda propuesta es Healing Totem Dance, un taller que incluye danza y meditación, para ayudar a calmar la mente, liberar estrés y conseguir un mayor empoderamiento.