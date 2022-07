Control del horario laboral para la gestión del teletrabajo, con DeskTime Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de julio de 2022, 18:15 h (CET)

Después de la pandemia por el covid-19 el teletrabajo se ha establecido como una realidad permanente para un número mucho mayor de empleados. Muchas compañías han optado por mantener esta figura para sus trabajadores al comprobar que no afecta sus niveles de productividad. En cuanto a la tecnología se refiere, también se ha registrado un cambio significativo. En este sentido, se ha acelerado, entre otros aspectos, la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguridad y control. La razón de ello es que las compañías necesitan proteger su información y, a su vez, tener un control del horario laboral de los trabajadores.

Empresas y trabajadores más felices gracias al teletrabajo La frase “Empresas y trabajadores más felices gracias al teletrabajo” es una realidad en la actualidad. Sin embargo, firmas tecnológicas como DeskTime consideran que para conseguirlo es necesario aplicar sistemas de monitorización de PC y de productividad. Sobre todo, teniendo en cuenta que esta tendencia parece ser irreversible y cada vez más personas prefieren la posibilidad de trabajar desde casa.

Hasta ahora no había forma de saber en qué momento los trabajadores remotos iniciaban su jornada laboral. Tampoco cuándo la terminaban o qué tiempo utilizaban cada una de las herramientas disponibles. Esto constituía un problema a la hora de asignar valoraciones de desempeño e impedía establecer evaluaciones individuales de rendimiento en muchos casos.

Debido a que las oficinas se están quedando cada vez más solas, la tecnología DeskTime cobra más importancia que nunca. Sus desarrolladores aseguran que se trata de uno de los mejores softwares para monitorizar en tiempo real a los trabajadores. A través de este programa se puede saber cuánto tiempo le dedica cada uno de ellos a un cliente o a un proyecto determinado.

Controlar el horario laboral y monitorizar PC Uno de los beneficios al utilizar el software de DeskTime es el fomento del teletrabajo que se puede hacer con talento fijo o, incluso, freelance. El programa permite, desde un mismo lugar, ver el comportamiento de variables como la actividad diaria o bajas por enfermedad. También controlar aspectos como vacaciones u horarios flexibles, gracias a una visión completa del flujo de trabajo.

Los desarrolladores indican que esto permite hacer seguimiento en tiempo real a la evolución de los proyectos. Incluso se pueden elaborar informes periódicos con capturas de pantalla, con los gráficos de esa evolución. DeskTime permite a los usuarios personalizar, descargar y enviar informes detallados sobre la cantidad de horas invertidas en un proyecto específico.

Otra de sus grandes ventajas es que el software el control del horario laboral desde un ordenador o un teléfono móvil. De esta manera los supervisores también podrán ejecutar su trabajo desde cualquier lugar y a cualquier hora. Para el equipo de DeskTime, todas estas posibilidades representan la confirmación de que la forma de trabajar ha cambiado para siempre.



