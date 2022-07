Record go aterriza en Grecia con dos nuevas oficinas en Atenas y Salónica Comunicae

miércoles, 20 de julio de 2022, 17:29 h (CET) Tras España y Portugal, la compañía de alquiler de coches continúa con su internacionalización y añade un tercer destino en su mapa operativo: Grecia La empresa española de rent a car continúa con su expansión geográfica en el mercado europeo de alquiler de vehículos con la apertura de dos oficinas en Grecia. Las delegaciones estarán situadas en los dos aeropuertos principales del país heleno, Atenas y Salónica. Ambos enclaves estratégicos enmarcados en el plan de expansión de la compañía para ofrecer soluciones de movilidad en los principales aeropuertos del continente.

El aeropuerto de la capital griega cuenta con más de 25 millones de pasajeros anuales, convirtiéndose en un enclave imprescindible para ofrecer el servicio de alquiler de coches en Atenas y que turistas y residentes puedan disfrutarlo de forma cómoda y accesible.

La compañía, también ofrecerá el alquiler de coches en Salónica en las inmediaciones de su aeropuerto que, con más de seis millones de pasajeros anuales es un punto de inicio para las vacaciones de muchos turistas que deciden recorrer el país y sus islas.

Como ya es habitual en la compañía, sus modernas oficinas tienen el foco puesto en la comodidad del usuario y están orientadas a ofrecer soluciones de movilidad personalizadas, ofreciendo respuesta a la creciente demanda de vehículos de alquiler y minimizando los tiempos de gestión, gracias a la digitalización de procesos o la generación de aplicaciones con las que ofrecer al usuario un servicio transparente y accesible.

Otro de los distintivos de la compañía es su flota, con la que la empresa también apuesta por la mejora de la experiencia del usuario. Ofrecen vehículos nuevos de categorías muy variadas que abarcan desde turismos urbanos y pequeños utilitarios, hasta vehículos híbridos y premium, para los conductores más exigentes.

La expansión internacional figura como uno de los principales objetivos de la hoja de ruta de la compañía y, tras esta apertura, Record go suma un nuevo destino en uno de los puntos más importantes de la costa mediterránea. Así, el rent a car se acerca a su compromiso de seguir ofreciendo soluciones de movilidad en los destinos turísticos por excelencia de Europa.

Con estas dos nuevas aperturas, la compañía continúa consolidando su posicionamiento contando con 19 oficinas, tanto urbanas como vacacionales, repartidas por las principales ciudades de España, Grecia y Portugal.



Record go, soluciones para un mundo en movimiento

Con una fuerte orientación al cliente, Record go lleva 20 años trabajando para ofrecer servicios a medida de las nuevas necesidades del usuario y, gracias a su tecnología puntera, ponen el foco en agilizar todo el proceso y ofrecer, más que un contrato, una experiencia de alquiler innovadora, transparente y de calidad.



Record go nació como una compañía nacional de alquiler de coches y se han convertido en proveedores globales de servicios de movilidad con una red propia de oficinas distribuidas en los principales destinos turísticos de España, Grecia y Portugal. Esto, gracias a un equipo de más de 300 profesionales que ponen el foco en la experiencia del usuario y a una flota moderna y variada de vehículos altamente equipados.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.