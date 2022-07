El servicio de abogacía en la parte administrativa, el concurso de acreedores de la mano de Villaquirán Abogados Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de julio de 2022, 17:52 h (CET)

El concurso de acreedores es un procedimiento legal que tiene lugar cuando una persona jurídica o natural no tiene como hacerle frente a los compromisos. Mediante este procedimiento, un juzgado reorganiza las finanzas del deudor para que el mayor número de acreedores pueda cobrar el máximo dinero posible.

El año 2021 fue especialmente delicado en este tema. A pesar de las moratorias otorgadas por el estado español como consecuencia de la pandemia, se disparó la ola de deudores concursados. Datos del Colegio de Registradores hablan de un crecimiento de casos del 12 % con respecto a 2020.

Pocas expectativas de mejora para el año 2022 El despacho legal Villaquirán Abogados advierte que este año las cosas no lucen mejor en esta rama del derecho. Estadísticas del Consejo General del Poder Judicial publican cifras correspondientes al primer trimestre. Las mismas hablan de un incremento del 7,9 % con respecto al último trimestre del año pasado.

Lo que llama la atención, según el equipo de Villaquirán Abogados, es que las cifras concursales siguen en aumento pese a existir una moratoria vigente. La moratoria permite a las empresas en situación de impago no declararse en concurso para evitar así una eventual liquidación por parte de los acreedores.

La intención de esta prerrogativa legal ideada desde el Estado era evitar una avalancha de casos de concursos de acreedores que colapsara los juzgados. No obstante, la fecha final de esa moratoria es el 30 de junio. Para ese día, España debía tener lista una reforma a la Ley Concursal, pero la fecha más próxima para que entre en vigor será agosto.

Hay que afrontar el fin de la moratoria Ante el inminente fin de la moratoria y la inexistencia de la nueva Ley Concursal, se presentan distintas recomendaciones. Se prevé que en los días siguientes se genere un aluvión de concursos en los juzgados. Después de más de 2 años es natural que los acreedores estén deseosos de cobrar lo que puedan.

Los expertos de este bufete ubicado en Santa Cruz de Tenerife estiman que muchos de estos concursos serán solicitados por las mismas empresas insolventes. Esto se debe a que la nueva Ley Concursal trae consigo la figura del Concurso Express. El nuevo trámite incluye cambios que harán más oneroso el trámite para la empresa en crisis. Todo ello, promete un mes de julio bastante movido en los juzgados.

En una economía todavía sentida por la pandemia y ahora afectada por la invasión a Ucrania, lo más recomendable es asesorarse con expertos. Tanto si se es acreedor o deudor, la dinámica de los concursos va a cambiar en pocas semanas. Una correcta orientación legal por expertos actualizados debe saber recomendar cuál es la mejor opción en cada uno de los casos.



