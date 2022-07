Fernando Lelo de Larrea: México debe enfocarse en optimizar el nearshoring Comunicae

miércoles, 20 de julio de 2022, 17:25 h (CET) Ante la presión inflacionaria que sufre el mundo, donde a los choques de demanda por estímulos fiscales se suman restricciones de oferta por rompimientos en las cadenas de suministro, México se encuentra en una posición privilegiada para apalancar sus ventajas competitivas en logística y manufactura, y se debe actuar ya El nearshoring es la estrategia en la que una grupo empresarial traslada sus operaciones o parte de su producción en otros países que están localizados en destinos cercanos y con una zona horaria semejante para eficientar sus procesos y logística y sobre todo situarlos cerca de la casa matriz.

"Las vulnerabilidades de la cadena de suministro que han sido evidenciadas por la pandemia y los conflictos armados recientes en Europa han acelerado la reubicación de empresas de todo el mundo, tanto del propio continente como de Asia y Europa", menciona el inversionista y empresario Fernando Lelo de Larrea.

Dentro de está tendencia de reubicaciones de compañías de diversas industrias está el nearshoring o instalación cerca de los proveedores y el offshoring o traslado de servicios de firmas del extranjero hacia el país, teniendo como ejemplo fabricantes como Ambu; el productor de muebles chinos Keeson Technology y el fabricante estadounidense de juguetes MGA Entertainment.

"En lo que va del año empresas de industrias como la automotriz, la manufacturera, aeroespacial y especializadas en electrónicos ya han puesto su mira en el país para evitar los dolores de cabeza de estar un oceano de distancia de su principal mercado: Estados Unidos", menciona el especialista Fernando Lelo de Larrea.

Actualmente empresas como Samsung, Daewoo, Amazon, Dongkuk Steel, Nissan, Jabil, Heineken, Bosch, Alsea, Pirelli, Walmart, The Home Depot, DiDi y Mercado Libre, y otras, han anunciado inversiones millonarias en el país para expandir operaciones, incrementar su producción y reducir costos derivados de la pandemia por Coronavirus.

Uno de los proyectos más destacados es el de DHL, en un parque industrial propiedad de e-Group en la Ciudad de México, con casi 68 mil metros cuadrados ocupados, así como la firma estadounidense de maquinaria The Toro Company en Monterrey, quien ocupó a Prologis en Apodaca más de 61 mil metros.

Asimismo, otras compañías como Xb Logistics, HNI Corporation, Tecma, Tacna, Foxconn, INX, PPD Plásticos, y otras, se han convertido en grandes inquilinos de desarrolladoras y propietarios como Fibra Uno, Atisa, Mencorsa, Prologis y Finsa.

"Es una oportunidad única para el desarrollo tecnológico y un impulso económico que todo el ecosistema inversionista estaba esperando. Es en este momento dónde tanto FIBRAS como VC’s pueden expandirse con socios comerciales de amplia experiencia que posiblemente se queden el país por un largo periodo de tiempo, dejando no solo sus inversiones sino también su expertise", sentenció Fernando Lelo de Larrea.

