MABOSALUD da consejos y recomendaciones para evitar la cistitis este verano

miércoles, 20 de julio de 2022, 14:09 h (CET) El verano es la estación en la que se disparan los casos de cistitis, una infección urinaria que afecta especialmente a las mujeres y cuyos síntomas más habituales son las ganas constantes de orinar y el escozor. Lo mejor es prevenirla y tratarla cuando aparecen los primeros síntomas para evitar repeticiones. MABOSALUD, la línea de complementos alimenticios y cosmética de MABOFARMA, el laboratorio referente en el mercado español, da consejos y recomendaciones para evitar esta molesta infección. Higiene correcta. Hay que lavar los genitales desde la zona anterior a la posterior para evitar que los gérmenes localizados en el área anal lleguen a la uretra. Se aconseja usar geles específicos o neutros acorde al PH de cada persona.

Cambios de bañador por otro seco. Hay que evitar permanecer mucho tiempo con el mismo traje de baño, porque la humedad facilita la proliferación de bacterias responsables de la cistitis.

Utilizar ropa interior de algodón. Las prendas de tejidos naturales favorecen la traspiración y evitan la humedad, nido de cultivo de bacterias.

Ir al baño de forma regular. Conviene ir al bañocada tres horas, ya que las bacterias tienden a proliferar cuando la orina permanece en la vejiga.

Orinar después de mantener relaciones sexuales. Con el fin de eliminar posibles bacterias que hayan podido pasar a la uretra.

Beber agua en abundancia. Mantener una adecuada ingesta de agua asegura un buen volumen de orina y ayuda a la eliminación de gérmenes. Por ello, no deben restringirse los líquidos en la dieta, calculando un litro y medio diario de agua aproximadamente.

Mantener una alimentación equilibrada. Comer frutas, verduras y productos integrales con un alto contenido en fibra contribuye a regular el tránsito intestinal y así, evitar el estreñimientoque dificulta la expulsión de bacterias. Además, hay que lavar muy bien las verduras que se comen en crudo y se utilizan para ensaladas.

Reducir o evitar alimentos con acción acidificante como azúcar, harina blanca, algunos lácteos y carnes...

Evitar excitantes, como el alcohol, la cafeína y el tabaco, y todas las bebidas carbonatadas.

Un buen aliado frente a las infecciones de orina es el arándano rojo por su contenido en proantocianidina tipo A, que actúa de dos formas: elimina el E.coli a nivel intestinal e impide que el germen se pegue a la pared de la vejiga.

MABOcyst (cortesía de MABOSALUD)

MABOcyst es un complemento alimenticio que contiene Arándano Rojo Americano, Probióticos específicos para la flora vaginal, Vitaminas A, C y D, Cobre y Selenio, componentes que en sinergia podrían ayudar al correcto funcionamiento del sistema urinario.

Se recomienda una primera caja de cápsulas, para tomar 2 al día (mañana y noche) y, después, tomar 1 cápsula al día como mantenimiento; como tratamiento de prevención y para reducir el número de cistitis al año, en el caso de las personas que sufran infecciones repetidamente.

*De venta exclusiva en farmacias

MABOSALUD es la línea de complementos alimenticios y cosmética de recomendación farmacéutica de MABO-FARMA, el laboratorio farmacéutico español referente en el mercado, desde hace más de 26 años.

Debido a su experiencia como laboratorio farmacéutico de medicamentos genéricos, MABOSALUD ofrece una exclusiva selección de productos absolutamente diferenciadores, con formulaciones optimizadas, muy avanzadas y los más altos porcentajes de principios activos vegetales, para que aporten la dosis terapéutica efectiva.

