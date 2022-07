La constructora COPISA, presidida por Anna Cornadó, elegida para construir un nuevo mercado en Barcelona Comunicae

miércoles, 20 de julio de 2022, 14:13 h (CET) COPISA Constructora Pirenaica S.A., la compañía catalana ubicada en Hospitalet del Llobregat, se adjudica las obras del mercado en el recinto de Montserrat, en el barrio Barcelonés de Nou Barris, por una suma total de 12,5 millones de euros. Después de tres años de anunciarse la nueva construcción del mercado de Montserrat, el Ayuntamiento de Barcelona después del concurso ya escogió al promotor escogido. El consistorio ha adjudicado las obras del nuevo edificio del mercado de Montserrat a la constructora catalana COPISA por un importe de 12,5 millones de euros. La firma de la familia de Anna Cornadó se impuso en el concurso a compañías como Dragados, OHLA, ACS, Sacyr y FCC.

El Instituto Municipal de Mercados de Barcelona, encargado del procedimiento, escogió a la empresa COPISA, con sede en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) gracias a que presentó la mejor propuesta técnica de entre las 14 compañías que concurrieron a la licitación. La empresa presidida por Anna Cornadó obtuvo una puntuación total de 89,57 puntos a pesar de ser solamente cuarta en lo referente a términos económicos.

Según la documentación a la que tuvo acceso elEconomista.es, la organización de COPISA quedó por delante de Comsa, de la familia Miarnau, que sumó 86,29 puntos; de FCC (81,95 puntos); OHLA (80,64 puntos); la alianza entre Sacyr y Copcisa (75,93 puntos); y la asociación entre Dragados, del grupo ACS, y Alainsa (70,91 puntos).

Por lo que dicha adjudicación confirma el buen hacer de la compañía, en un momento en el que la empresa está apostando por el desarrollo de iniciativas enmarcadas en un proyecto global de digitalización de la compañía e inmersa en la implantación de metodologías colaborativas LEAN, como BIM, Last planner system y Integrated Project delivery para la ejecución de proyectos en aras de una mayor eficiencia. La metodología de trabajo colaborativo implica la integración de equipos multidisciplinares con el objetivo de optimizar el proceso de diseño y construcción.

Copisa continua con su presencia en todos los ámbitos de infraestructuras e industrial adoptando los criterios de igualdad y sostenibilidad, que se convierten en una apuesta estratégica y transversal que subyace en todas las actividades. El futuro, además plantea nuevos retos, entre los que prima avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). No es un compromiso efímero ni reciente, puesto que ya en 2010 se unieron al Pacto Mundial de Naciones Unidas y desde entonces presentaron sus informes de sostenibilidad.

En Grupo Copisa volcaron sus esfuerzos en la innovación vinculada a la sostenibilidad. Y es que el presente está marcado por la industrialización, la digitalización y la utilización de elementos y procesos que incluyan la circularidad y un uso más eficiente de los recursos, es una estrategia transversal que subyace en toda la actividad.

Para Grupo Copisa, buscar sinergias y encontrar soluciones sostenibles, innovadoras y eficientes que generen un impacto real constituye un reto que requiere de los esfuerzos conjuntos de las distintas áreas de negocio.

Grupo Copisa persiste en la senda de máxima excelencia, dando cumplimiento a todas las novedades legislativas derivadas de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo y adoptando voluntariamente todos aquellos criterios de excelencia en materia de respeto a los derechos humanos y ética empresarial. Seguimos con un proceso de protocolización operativa, iniciado en mayo de 2018, manteniendo las certificaciones, por parte de AENOR, del cumplimiento de todos los estándares recogidos en la norma UNE 19601 y la ISO 37001.

Tras 63 años de actividad en el ámbito de las infraestructuras, el Grupo constructor aspira a seguir trabajando con la misma diligencia que hasta ahora, manteniendo el nivel de calidad que les caracteriza consolidando así la fidelidad de los clientes, gracias a los magníficos profesionales que conforman la compañía el activo más importante.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los servicios digitales más novedosos de GEALAN para arquitectos y planificadores El 90% de los usuarios del servicio de Allianz Partners de Asistencia para dispositivos, muy satisfechos Cómo gestionar de forma eficiente el Q-Commerce, según QuadMinds Carme Chaparro, Diego Losada y Flora González reciben los Pink Awards por la divulgación del sector porcino Zurich elige a Cognizant como socio de TI estratégico para transformar su panorama de aplicaciones de seguros generales