TUI y LEVEL se unen para promocionar Estados Unidos este verano Comunicae

miércoles, 20 de julio de 2022, 14:13 h (CET) La mayorista ha preparado unos paquetes especiales para viajar en julio, agosto y septiembre a los destinos operados por la aerolínea en ese país. LEVEL cuenta con conexiones directas desde Barcelona a Los Ángeles, Boston, San Francisco y Nueva York. Estados Unidos es, sin duda, uno de los destinos preferidos por los españoles. Lo ha sido de manera tradicional en los últimos años, y lo sigue siendo, incluso más, tras la pandemia.

TUI y la compañía aérea LEVEL acaban de lanzar una campaña conjunta para apoyar el interés de los viajeros promocionando el país para viajar durante este verano.

Así la mayorista ha preparado una selección de ofertas especiales a Estados Unidos desde 1.095€. Es importante destacar que todos los viajes cuentan con salidas para julio, agosto y septiembre. Propuestas muy atractivas para unir en un mismo viaje cultura e historia, con placer, naturaleza y relax.

Las salidas pueden realizarse desde Madrid y Barcelona, ya que desde la Ciudad Condal se conecta con los vuelos directos a Estados Unidos que opera la aerolínea LEVEL como son Los Ángeles, Boston, San Francisco y Nueva York.

En el acuerdo, además de elaborar un boletín digital de ofertas, ambas compañías colaboran en diferentes acciones digitales.

Cabe recordar que, desde el mes de junio, para entrar en Estados Unidos ya no es necesario acreditar una prueba PCR con resultado negativo. El país está abierto a las personas con pauta de vacuna completa, que deben presentar el certificado COVID para entrar.

Turismo natural en EE. UU.

Estados Unidos es un país repleto de opciones al aire libre. Desde Death Valley, pasando por el Gran Cañón, las Cataratas del Niágara, hasta llegar a cualquiera de sus decenas de Parques Nacionales, es el escenario perfecto para disfrutar de la naturaleza.

Las ciudades más populares

Nueva York es la ciudad más popular por excelencia. Los planes en la Gran Manzana son infinitos. Pero no hay que olvidar otros lugares, como Washington, Philadelphia, Boston, etc. que ofrecen actividades para todo tipo de públicos. Pasear por sus calles, fotografiar sus rincones, disfrutar de sus parques. El verano es una época perfecta para perderse al otro lado del charco.

Sobre TUI

TUI es la división corporativa emisora en España de TUI Group. Son especialistas en Grandes Viajes a América, Europa, Oriente Medio, África, Asia y Pacífico, con más de

25 años. de trayectoria. TUI une el conocimiento, la capacidad y la seguridad reconocidas en el mercado con el principal objetivo de ofrecer un servicio personalizado de gran excelencia. Siempre con ganas de innovar y de actualizarse, manteniendo el conocimiento especializado y la calidad como la idiosincrasia de la compañía.

Más información en es.tui.com. Seguir en Facebook e Instagram.

Sobre LEVEL

LEVEL es la aerolínea de bajo coste y largo radio de IAG que comenzó sus vuelos en junio de 2017. LEVEL ofrece una experiencia a bordo personalizada y diferencial a precios muy atractivos. LEVEL es la sexta marca de aerolíneas de IAG, junto a Aer Lingus, British Airways, Iberia, Iberia Express y Vueling.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los servicios digitales más novedosos de GEALAN para arquitectos y planificadores El 90% de los usuarios del servicio de Allianz Partners de Asistencia para dispositivos, muy satisfechos Cómo gestionar de forma eficiente el Q-Commerce, según QuadMinds Carme Chaparro, Diego Losada y Flora González reciben los Pink Awards por la divulgación del sector porcino Zurich elige a Cognizant como socio de TI estratégico para transformar su panorama de aplicaciones de seguros generales