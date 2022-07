GoTo refuerza su compromiso con la seguridad vial con su firma en el manifiesto de la Fundación SERES Comunicae

miércoles, 20 de julio de 2022, 13:30 h (CET) La compañía de movilidad multimodal continúa con su labor educativa en el uso responsable y cívico de los vehículos de carsharing GoTo, el proveedor internacional de movilidad multimodal, se ha adherido al manifiesto por la Seguridad Vial de la Fundación SERES y Boston Consulting Group, en colaboración con la DGT.

La finalidad que persigue este manifiesto es la colaboración entre las empresas para lograr el objetivo cero víctimas mortales de accidentes de tráfico en 2030 en entornos urbanos y 2050 en entornos interurbanos.

"La participación de GoTo en el manifiesto de la Seguridad vial de la Fundación SERES responde a nuestra implicación con los usuarios y las ciudades en las que operamos. Creemos que las compañías, junto con fundaciones e instituciones, podemos impulsar una conducción más segura y sostenible y, al mismo tiempo, debemos concienciar a los usuarios de la importancia de su comportamiento individual", comenta Marie Lindström, Country Manager de GoTo.

Un compromiso sostenido en el tiempo

El compromiso de GoTo con la seguridad vial y con su comunidad de usuarios es firme desde que llegó a Madrid. Una muestra de ello es el apoyo a la última iniciativa de la Dirección General de Tráfico para los desplazamientos urbanos seguros en vehículos compartidos.

La DGT ha creado un vídeo informativo en el que aconseja a los usuarios cómo conducir los vehículos de carsharing y explica las peculiaridades de las flotas eléctricas. GoTo permitirá el visionado de este video en la app y en sus redes sociales, contribuyendo así a la seguridad vial de las ciudades y a la formación de los conductores.

Esta no es la única iniciativa educativa de sensibilización y concienciación de los usuarios, ya que, en su apuesta por el uso correcto y controlado de los vehículos, el año pasado abrió sus puertas La Academia GoTo. En su primera edición, tras la adhesión de la compañía a la Semana Europea de la Movilidad, promovió el uso cívico y seguro de los vehículos de car sharing.

"GoTo no es solo una compañía de movilidad multimodal, sino que somos parte de la sociedad en la que operamos. Nuestra filosofía como compañía comprende el cuidar de nuestra comunidad de usuarios de una forma holística, no sólo con la mejor tecnología y vehículos seguros, sino educando y promoviendo prácticas seguras", añade Lindström.

