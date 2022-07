Beverly Nutrition sobre la importancia de complementar los hábitos deportivos con una buena alimentación Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de julio de 2022, 12:11 h (CET)

Cada vez más mujeres se adentran en el mundo fitness como un estilo de vida. Esta actividad deportiva de alto rendimiento se realiza no solo con fines estéticos, sino también saludables, profesionales o competitivos. No obstante, uno de los pilares fundamentales de toda actividad deportiva es la buena nutrición, la cual debe complementar la actividad realizada. A través de la alimentación y de la proteína en polvo, las deportistas pueden cumplir con sus requerimientos diarios de macronutrientes esenciales. Beverly Nutrition cuenta con una línea de productos para mujeres que les ayudan a alcanzar sus objetivos fitness y mejorar su rendimiento.

El impacto positivo del deporte en la mujer Las mujeres que hacen deporte regularmente obtienen importantes beneficios en su salud y en su figura. Médicos y especialistas deportivos recomiendan tener, aproximadamente, 150 minutos de actividad física de moderada a intensa a la semana. De esta manera, el cuerpo se mantiene activo, con un impacto positivo a nivel cognitivo. Esto favorece la concentración, la calidad del sueño y el estado de ánimo. Además, el ejercicio frecuente ayuda a disminuir la presión arterial y el colesterol, así como también a prevenir el riesgo de muerte prematura y de padecer enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer de mama o de colon.

Como complemento de toda actividad física, es fundamental tener una buena nutrición deportiva antes y después. Los suplementos como la proteína en polvo para realizar batidos proteicos u otros suplementos alimenticios aportan una importante variedad de nutrientes y vitaminas esenciales para aumentar la masa muscular y recuperarse después de cada sesión.

La línea de mujer de Beverly Nutrition Cada mujer es única, al igual que su cuerpo y sus necesidades. Por eso, la empresa reconocida en el sector de la nutrición deportiva Beverly Nutrition cuenta con una amplia línea de suplementos deportivos para mujeres, según cada requerimiento. Con fórmulas especiales para la pérdida de peso, Define Body es un quemador de grasa en cápsulas de Women Series. En esta gama de productos, también se encuentra el Reductor de Celulitis y la Carnitina Complex Advance, ideales para modelar la figura. Además, la línea de proteínas en polvo viene en diversos sabores y cuenta con DigeZyme, un complejo de enzimas que mejora el proceso digestivo.

La confianza que la prestigiosa marca ha adquirido en sus 25 años de trayectoria avala la calidad y la eficacia de cada uno de sus productos. Caracterizados por estar siempre a la vanguardia en fórmulas para satisfacer las necesidades de los deportistas, Beverly Nutrition se ha convertido en una empresa de referencia en el sector de la nutrición y los suplementos deportivos, siempre comprometida con todas aquellas personas que buscan un estilo de vida saludable.



