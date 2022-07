El auge de la hostelería en Semana Santa y en temporada de verano, la importancia de realizar un curso en manipulación de alimentos Emprendedores de Hoy

Rompiendo todas las previsiones, este 2022 España fue testigo del desbordamiento turístico que abarrotó el sector hostelero del país.

Y es que no fueron solo viajeros nacionales, sino turistas de diferentes partes del mundo que escogen al país peninsular como uno de sus destinos predilectos.

El evidente auge de la hostelería ha causado que muchos se decidan por emprender en este sector, que promete todavía mucho más para los festivos del año que viene, como la Semana Santa y el verano del 2023. Pero para ello, un requisito indispensable es realizar el curso manipulador de alimentos y obtener el certificado necesario. Este se puede hacer a través de instituciones oficiales, tales como Damito Formación.

El crecimiento del sector de la hostelería La hostelería española, así como en otras muchas partes del mundo, fue uno de los sectores más afectados por la pandemia de 2020, ya que el confinamiento restringió casi totalmente la actividad turística en España. Para la hostelería, la crisis y las consecuencias derivadas de ella fueron muy notables, pero a pesar de ello, el sector ha logrado levantarse progresivamente, al punto que este 2022 ha alcanzado un auge inesperado en muchos sentidos.

Un ejemplo de ello fue la Semana Santa, que recibió una cantidad impensable de turistas. Esto provocó un auge explosivo del sector hostelero, volviendo a mirarse carteles de ocupación del 100% en muchos hoteles y alojamientos del país. Estos datos históricos, aún mayores que los de 2019, dan una buena proyección del sector a futuro y genera muy buenas expectativas para lo que será la Semana Santa en 2023.

Una vez termina la Semana Santa, el pico no vuelve a subir hasta que comienza el verano que, al coincidir con el fin del año escolar, la hostelería vuelve a repuntar de forma drástica. Se prevé que este año se lleguen a las cifras del 2019, acercándose cada vez más a la normalidad antes de la pandemia.

¿Por qué es importante realizar un curso de manipulador de alimentos? Son precisamente estas proyecciones las que han motivado a muchas personas a emprender un negocio en el sector hostelero, o a buscar trabajo en una empresa dedicada a ello, ya que representan una excelente oportunidad dado su auge actual.

Sin embargo, según la normativa vigente, solo se puede dedicar a la hostelería la persona que cuente con un certificado, el cual se obtiene únicamente realizando un curso de manipulador de alimentos. De allí, la importancia ineludible de realizar esta formación. Este se puede hacer a través de centros de formación autorizados por el Estado, tales como Damito Formación. El curso se realiza en modalidad online y está abierto a las personas que deseen mejorar su empleabilidad y avanzar en su carrera profesional dentro del sector de la alimentación y la hostelería.

Al terminar la formación, si el estudiante desea recibir el certificado y carnet oficial, será entonces cuando se tenga que realizar el abono con un coste muy asequible de 20€. Esta certificación acredita sus aptitudes y un título válido para todas las actividades económicas asociadas a la hostelería. Como último dato importante, todo el curso y sus contenidos se encuentran actualizados según la normativa vigente.



