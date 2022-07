Cómo obtener el carnet de moto de una forma sencilla y barata Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de julio de 2022, 11:17 h (CET)

Ya sea por necesidades personales de movilización o por motivos laborales o profesionales, el carnet de conducir de moto es una necesidad prioritaria para muchas personas.

Sin embargo, un problema recurrente para ciertas personas que saben conducir es la poca disponibilidad horaria, que no les deja tiempo para asistir a una autoescuela y realizar el curso para sacarse el carnet.

Para estas personas, Autoescuela 2000 dispone de una alternativa mucho más accesible para obtener el carnet moto Madrid. Ofrece una nueva modalidad de clases tanto teóricas como práctica, que tiene como objetivo ofrecer una alternativa formativa de calidad a todo el mundo.

Clases online para aprobar la fase teórica Teórica online es una modalidad de clase diseñada por Autoescuela 2000, tanto para quienes necesitan obtener su carnet de conducir, como para aquellos que buscan reforzar sus conocimientos teóricos, pero que, en ambos casos, no cuentan con la disponibilidad para asistir a un curso presencial.

Actualmente, esta modalidad facilita la obtención del carnet de conducir tipo AM, A1 y carnet A2, a través de una rigurosa formación.

Este servicio consiste de clases online, realizadas los viernes en directo en horario de 20:30 a 22:00 de forma virtual, a través de una app, donde se hace énfasis en los contenidos de cada clase y se da la oportunidad a cada estudiante para resolver sus inquietudes desde su móvil, tablet u ordenador. La app desde la que se dan las clases cuenta con la posibilidad de usar un chat en directo, así como abrir cámara y micrófono para poder atender las dudas de los alumnos y también reforzar sus aprendizajes en las áreas o aspectos que lo necesiten.

Fase práctica: motos muy fáciles y prácticas en la pista de examen de la DGT Son varios los motivos que facilitan la tarea de obtener el carnet barato Madrid de los permisos AM, A1, A2 y A.

En Autoescuela 2000, para los permisos AM y A1, disponen de Monkey Bikes. Son unas minimotos de muy poca envergadura que facilitan muchísimo la realización de las maniobras de moto. En la Comunidad de Madrid son la única autoescuela que dispone de esta tipología de motos.

Para el permiso A2 disponen de 5 Ducati Scrambler de 400 cc. Este modelo es considerado por los expertos como la moto más sencilla del mercado para la obtención del permiso A2, ya que las motos de estética custom se consideran más sencillas por su bajo peso y centro de gravedad, lo que facilita la maniobrabilidad.

Practicar en la misma pista del examen de tráfico en Alcala de Henares es una ventaja comparativa muy importante, ya que el alumno practica con los mismos elementos que el día del examen. Esto no sucede en otros centros de exámenes de Madrid ni en casi ningún centro de exámenes de España, por lo que se considera una ventaja muy importante a tener en cuenta.

Experiencia y trayectoria que avalan la calidad de los procesos formativos Autoescuela 2000 es actualmente una de las escuelas de conducción referentes en España. A través de sus 45 años de experiencia, se ha consolidado como un centro formativo de alta calidad en materia de conducción, con 11 centros en Madrid.

Durante sus años de crecimiento, ha acumulado una amplia experiencia en la enseñanza, que se refleja en la cercanía con la que lleva a cabo cada uno de sus procesos formativos, así como en que es ua autoescuela de Madrid recomendada por sus clientes.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Una de las plataformas más completas para la adquisición de todo tipo de boat accessories es Nova Argonautica PuntoSeguro, especialista en seguros de vida para empresas Nova Argonautica y sus múltiples accesorios para barcos Cómo obtener el carnet de moto de una forma sencilla y barata ¿Qué es la MiniLed QLED?, la tecnología de TCL