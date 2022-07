Más de la mitad de los viajeros afirman que han hecho turismo rural por primera vez durante o tras la pandemia Comunicae

miércoles, 20 de julio de 2022, 10:21 h (CET) Clubrural.com, el portal pionero y con más alojamientos de turismo rural en España, realiza un estudio del sector: Perfil y tendencias del turista rural 2022 Cataluña es durante el primer semestre del año el destino más demandado con un 26,85% de las reservas. Le siguen Castilla y León con un 14,95%, Madrid con un 12,68% y Andalucía con un 10,26%.

Más de la mitad de los encuestados (52,5%) afirman que han hecho turismo rural por 1ª vez durante o tras la pandemia.

El 70,7% de los viajeros afirman que están dispuestos a pagar más por hospedarse en un alojamiento sostenible.

Tipo de alquiler integro, espacios al aire libre, piscina y restaurante son los servicios favoritos.

La reserva online, el precio, las reseñas y las fotografías como factores clave en el proceso de decisión de compra del viajero actual.

Este año Cataluña encabeza el ranking de los destinos más demandados durante el primer semestre del año con el 26,85% de solicitudes de reserva. Siguiendo la tendencia para este verano 2022, se prevee que siga en el puesto número 1 del ranking como principal destino turístico en el entorno rural según el infome Perfil y tendencias del turista rural 2022 elaborado por https://www.clubrural.com.

Según la encuesta y datos recabados de su base de datos, Castilla y León ocupa la segunda posición de los destinos preferidos por los viajeros durante los 6 primeros meses con un 14,95% de reservas. Le sigue la Comunidad de Madrid con un 12,68% y Andalucía con un 10,26%.

Las fechas más demandadas para hacer turismo rural se corresponden con Semana Santa en primer lugar. En segundo lugar, se encuentra el periodo de junio coincidiendo con el primer fin de semana en el que comienza el verano y época vacacional. Cabe destacar en última posición en cuanto a épocas con mayor demanda, finales del mes de febrero, coincidente con periodo no lectivo como consecuencia de un puente celebrado en algunas CC.AA como Madrid conocido como la "Semana Blanca".

Cambios en los hábitos de consumo por la Covid-19

El 79,8% de los viajeros han hecho y hacen más viajes nacionales durante y tras la pandemia que antes de ella. El 54,7% afirman que no han cambiado su forma de hacer turismo rural con respecto al turismo por municipios y capitales, aunque el otro 42,1% asegura que hace más turismo por municipios y localidades que antes de la pandemia. Por otro lado, más de la mitad de los encuestados afirman que han hecho turismo rural por 1ª vez durante o tras la pandemia.

Las escapadas románticas protagonistas del turismo rural

Analizando el perfil del viajero actual, la mayoría de usuarios que organizan los viajes son mujeres de entre 46 y 55 años, cuyo gasto promedio en turismo es de entre 30 y 40 euros por noche y residen principalmente en Madrid. Su salario medio es de hasta 20.000€ al año y trabajan por cuenta ajena. Prefieren ir de escapada en pareja y los requisitos o servicios imprescindibles son: espacios al aire libre, piscina y restaurante. Optan por el alquiler integro y alojamientos que estén aislados o a las afueras de núcleos urbanos.

Además, a la hora de hacer una reserva de alojamiento, los viajeros basan su decisión de compra principalmente en el precio, las opiniones y las fotos de la casa u hotel rural.

Los viajeros prefieren la reserva online

Hablamos de un viajero cada vez más digitalizado, ya que siempre o casi siempre dejan reseñas u opiniones cuando se hospedan en un alojamiento turístico, del mismo modo, el 97,1% leen las reseñas antes de hacer una reserva. Además el 79,8% de turistas reservan su escapada a través de la reserva online. Utilizan redes sociales siendo sus favoritas WhatsApp, Facebook e Instagram. Cabe destacar la forma en la que buscan los alojamientos, los sites estrella son en primer lugar los portales de turismo rural como Clubural y en segunda posición, realizan su búsqueda a través de Google.

Turistas eco-conscientes

La sostenibilidad tiene un papel aún más importante. El 70,7% de los viajeros afirman que están dispuestos a pagar más por hospedarse en un alojamiento sostenible (aunque no pagarían mucho más del precio promedio). Un 13,3% tiene claro que pagarían más por un alojamiento sostenible independientemente de su incremento en el precio. Además, el 72,8% de los encuestados hacen una valoración de entre 8 y 10 (en una escala de valor del 1 al 10) de lo importante que es que los alojamientos sean sostenibles y cuiden del medio ambiente.

* Datos extraídos de la encuesta realizada entre el 15 de mayo y el 15 de junio del 2022

Estudio completo: https://www.clubrural.com/barometro-turismo-rural/perfil-tendencias-turista-rural-2022.pdf

¿Qué es Clubrural.com?

Clubrural.com es el primer portal dedicado a la promoción del turismo rural en España y Portugal, y el primero en número de alojamientos rurales, poniendo en contacto desde hace más de 20 años a viajeros y propietarios. Creado en 1997, Clubrural.com dispone de la información más completa acerca de más 13.000 casas y hoteles rurales, incluyendo también centros de turismo activo. Algo que facilita a los propietarios la promoción de sus alojamientos y a los usuarios, la búsqueda de las estancias que mejor se adapten a sus necesidades.

El viajero dispone en la web de toda la información que necesita a la hora de tomar una decisión sobre su destino, pudiendo realizar búsquedas personalizadas según los servicios, capacidad o características del alojamiento. Además, puede planificar todo el viaje, gracias a la información sobre comarcas, rutas, pueblos... que encuentra en el portal y blog. Y el propietario tiene aquí herramientas para su presencia en la red y la gestión de sus reservas, además de para su promoción y el debate sobre el sector, con el foro profesional más importante del turismo rural en nuestro país

