Láser antitabaco, tecnología punta y de alta efectividad

miércoles, 20 de julio de 2022, 10:09 h (CET) Dentro de los diferentes métodos para dejar de fumar, el láser antitabaco se posiciona de los primeros de la lista debido a su tecnología punta y su alta tasa de efectividad. Láser Stop ha realizado más de 4.500 tratamientos eficaces en España con una metodología indolora, sin efectos secundarios y que no engorda. El riesgo de padecer enfermedades como cáncer de pulmón y el aumento de importancia de la salud tras la pandemia del Covid-19, han contribuido a que muchos fumadores quieran dejar el mal hábito. Las clínicas de Láser Stop apuestan por una tecnología puntera con láser antitabaco de diodo que tiene una tasa de efectividad del 94% comprobada en más de 4.500 personas.

La adolescencia es una de las edades más propensas para comenzar a fumar. Según un estudio de la Revista Clínica de Medicina de Familia, los factores asociados a los fumadores adolescentes suelen ser amigos fumadores, consumo de alcohol y no tener interés por el deporte, entre otros. Debido a esto, el Ministerio de Sanidad ha publicado recientemente que un 12,5% de chicos y chicas con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años fuman a diario. Esta problemática se extiende a que el consumo de cigarrillos se prolonga hasta edades adultas.

Los expertos de Láser Stop que trabajan con fumadores de toda España aseguran que es fácil dejar de fumar con láser en tan solo dos sesiones. De hecho, la tecnología que se utiliza para dejar el tabaquismo es el mismo que se utiliza para combatir el estrés, la obesidad y la ansiedad.

Los expertos, con más de 17 años de experiencia, aplican el láser de diodo en la cabeza, las manos, la frente, la nariz y las muñecas. La tecnología utilizada no supera los 60 vatios y, gracias a esta potencia, se estimula la generación de endorfinas de forma más natural. A esto debe unirse la voluntad personal de querer dejar de fumar y conseguir establecer nuevos hábitos donde se incluya buena alimentación y práctica de algún deporte. Tanto la nutrición como el ejercicio físico ayudan a la generación de endorfinas, pudiendo crear en el cuerpo sensaciones de placer similares a las de la nicotina.

La alta tasa de efectividad de Láser Stop y su tratamiento definitivo, han hecho que miles de personas apuesten por su metodología. De esta forma, se previene el riesgo de enfermedades circulatorias y pulmonares.

