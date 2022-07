La compensación laboral y los accidentes en el lugar de trabajo en Nueva York Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

La ciudad de Nueva York es una en la que predominan los rascacielos, los puentes, los túneles y las autovías, entre muchas otras infraestructuras. Esto significa que los trabajadores que pertenecen al mundo de la construcción son muy demandados allí, ya que siempre hay proyectos nuevos por hacer o rehacer.

El mencionado oficio, además de estar muy solicitado en Nueva York, también se considera como un oficio peligroso y quienes lo ejercen están expuestos a sufrir accidentes. Los accidentes en la construcción varían en gravedad. Algunos accidentes son menores y causan incapacitaciones breves, como cuando alguien sufre una leve lesión en la espalda. Otros accidentes pueden ser graves y dar como resultado incapacitaciones serias y permanentes, como por ejemplo cuando alguien sufre una lesión en la médula espinal.

Tener un accidente grave en un sitio de construcción implica gastos que pueden exceder las posibilidades económicas del trabajador accidentado. Ante una situación como esta, hay varias cosas a tener en cuenta, como, por ejemplo, si la compensación laboral está disponible para todos los tipos de accidentes de construcción.

Cuando ocurre un accidente en el lugar de trabajo, sea de construcción o no, es de suma importancia contactar con un abogado de lesiones personales, de la ciudad de Nueva York, para que asesore en lo que tiene que ver con las opciones legales. Siempre que hay un accidente, hay un responsable. Y el perjudicado no debería permitir que el responsable de su dolor y sufrimiento, además de su pérdida económica, evada su responsabilidad.

La compensación laboral La Ley de Compensación Laboral del estado de Nueva York refleja que todo empleador debe ofrecerle a sus trabajadores un seguro, el cual cubrirá sus gastos médicos (incluyendo operaciones, hospitalización, medicamentos, rehabilitación, etc.) y sus pérdidas económicas, de presentarse un accidente grave en el lugar de trabajo. Sin embargo, muchos reclamos de compensación laboral requieren tiempo para aprobarse y a veces son complicados. ¿Por qué es esto? Porque las aseguradoras son entidades con fines de lucro y hacen todo lo posible por dar la menor compensación posible. Ahí es donde un abogado de lesiones personales, con experiencia en la Ley de Compensación Laboral, de The Platta Law Firm puede ayudar.

Entre las lesiones en que este bufete puede ayudar a presentar un reclamo de compensación laboral, se encuentran los resbalones y caídas, los golpes por objetos o escombros que caen en un sitio en construcción, los incidentes con herramientas o maquinarias, las quemaduras de cualquier grado y cualquier tipo y las electrocuciones.

Uno de estos abogados puede asistir a la persona damnificada en la presentación correcta de su reclamo y ayudarle a evitar los errores más comunes que pueden hacer que su caso sea desaprobado. Entre estos errores están: no reportar el accidente dentro de 30 días después del mismo, exceder el límite de tiempo para presentar el reclamo de compensación laboral, mentirle al médico que atiende sobre las lesiones o no reportar lesiones anteriores, que se hayan tenido en la misma parte del cuerpo afectada en el presente reclamo. Ante todo, se debe ser honesto y se tiene que documentar todo lo sucedido en la medida de lo posible.

Hay que tener también presente que, si una persona ha sufrido algún accidente laboral, pero su estatus migratorio no es legal en los Estados Unidos, esto no la descalifica para presentar un reclamo de compensación laboral. Aun en esta situación, la persona perjudicada todavía califica para obtener los beneficios de compensación laboral del estado de Nueva York.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Una de las plataformas más completas para la adquisición de todo tipo de boat accessories es Nova Argonautica PuntoSeguro, especialista en seguros de vida para empresas Nova Argonautica y sus múltiples accesorios para barcos Cómo obtener el carnet de moto de una forma sencilla y barata ¿Qué es la MiniLed QLED?, la tecnología de TCL