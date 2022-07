Tendencias en téxtiles para decorar la terraza o el jardín, las alfombras para exterior de Bechester Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Los textiles continúan ganando protagonismo en la decoración de espacios exteriores gracias al aire fresco y agradable que imprimen en las estancias. La elección correcta de estos puede marcar la diferencia entre una terraza sencilla y una muy acogedora. Por ello, es importante optar por tejidos de excelente calidad, en lo que respecta a su composición, colores y diseños.

En el catálogo de Bechester, un marketplace online con todo lo necesario para equipar y decorar el hogar, dedican un apartado entero a textiles de exterior. Allí se pueden encontrar una gran variedad de fundas para cojines, alfombras, cortinas o mantas.

Tendencias textiles en materiales, colores y diseños, para decorar exteriores Las telas empleadas para la decoración de exteriores deben ser resistentes al sol, el calor y al agua, pero también agradables al tacto, decorativos y con un look fresco. En este sentido, los tejidos de lona, de polietileno, de fibras naturales o lino son una muy buena opción, pues están dotados con tratamientos tecnológicos que les hacen resistentes a las inclemencias del tiempo.

En lo que respecta a colores, el blanco sigue siendo la base por excelencia para la decoración de exteriores. Es ideal para la tapicería del sofá o para vestir la mesa con un mantel. El azul en todas sus tonalidades y los tonos empolvados, como el verde menta o el rosa, toman fuerza. En cuanto a los diseños, se mantienen en tendencia los motivos étnicos y geométricos, aunque con un perfil más sutil y delicado.

En Bechester se encuentran alfombras y cojines para exteriores Bechester dispone en su catálogo de alfombras para exterior cuyos costes van desde los 19,95 €. Entre sus opciones, destacan alfombras vistosas y de estilo étnico, un elemento que complementa la decoración del jardín o terraza. También tienen alfombras para exterior a rayas, perfectas para crear un look marinero, y otras unicolor que aportan un aire sobrio a las estancias. Algunas alfombras están confeccionadas en polietileno, un plástico reciclado de botellas recuperadas del océano. Mientras que otras están fabricadas en polipropileno, un material fuerte, resistente y fácil de limpiar.

Disponen, además, de fundas para cojines de diferentes modelos y colores, el complemento ideal para la decoración de exteriores. También están elaborados en polietileno, resultando una estancia eco y con color, que a la vez es amigable con el medioambiente.

El marketplace online Bechester ayuda a aportar un toque especial a los jardines y terrazas con su selección de textiles para exterior a precios asequibles. Cuentan con ofertas y promociones que hacen posible decorar las áreas externas del hogar sin desembolsar grandes cantidades de dinero.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.