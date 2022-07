Detectar enfermedades mediante un biomarcador vocal, por WeVoice Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

La detección de enfermedades ha evolucionado a lo largo de los años y, en el siglo XXI, la aparición de la Inteligencia Artificial ha supuesto un enorme avance en este aspecto. Actualmente, las investigaciones en el campo tecnológico y médico han permitido crear herramientas que detectan enfermedades a través de la voz de las personas, con el uso de un biomarcador. Una de las herramientas que aplican esta tecnología es la aplicación para móviles desarrollada por WeVoice.

La voz es la clave para identificar enfermedades a través de los biomarcadores La medicina actual está incorporando los biomarcadores como herramientas de detección de enfermedades con amplios beneficios, tanto para pacientes como para los profesionales de la salud. En la actual crisis sanitaria provocada por la presencia del COVID-19, se aplicó esta tecnología de forma efectiva para detectar esta enfermedad en muchas personas a través de una llamada telefónica.

Un biomarcador vocal comprende un conjunto de datos bioquímicos, biológicos o radiológicos que permiten determinar la salud de una persona y arrojar información útil al respecto. Esta tecnología se encuentra en fase de desarrollo, sin embargo, ha aportado grandes avances en la detección de enfermedades como el Párkinson, afecciones cardíacas y el diagnóstico de enfermedades psiquiátricas.

Diferentes empresas y centros de investigación están desarrollando herramientas que permiten detectar problemas en la salud mental, depresión, ansiedad, etc., en las personas. Un ejemplo de esto es la compañía WeVoice, la cual implementa esta tecnología avanzada mediante una app para la detección y tratamiento de trastornos y deficiencias en la salud mental a través de la voz.

WeVoice utiliza biomarcadores para detectar problemas de salud mental WeVoice es una aplicación de salud y bienestar que funciona directamente con la detección de voz del usuario, quien de alguna manera se convierte en el paciente de su propia app. Este software recopila información de la persona en la etapa inicial de detección del ánimo y de entrenamiento de la Inteligencia Artificial.

WeVoice utiliza biomarcadores para el tratamiento del estrés, área en la que se especializa esta modalidad. Asimismo, ayuda al tratamiento de problemas de depresión, efectos del estrés postraumático, detección de esquizofrenia en su etapa inicial y trastorno bipolar. Después, la app utiliza un robusto sistema de sonidos 3D probados clínicamente como un método de cura de enfermedades. Con este fin, utiliza frecuencias específicas y una serie de ondas que estimulan diferentes áreas del cerebro para fomentar el sueño profundo, mejoría del descanso, relajación, reducción de estrés, aumento de energía, etc.

En conjunto, la aplicación utiliza técnicas de la neurociencia, biorretroalimentación y terapias de sonido para ofrecer una experiencia de bienestar única con el potencial de mejorar y curar enfermedades y trastornos mentales.

La detección de enfermedades mediante la voz representa un importante avance en la ciencia médica. Con herramientas tecnológicas como WeVoice, no solo se podrán diagnosticar problemas de salud desde la distancia, sino también ir un paso más allá en la lucha contra todo tipo de enfermedades.



