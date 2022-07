Formación en Osteopatía para fisioterapeutas, médicos y enfermeros Emprendedores de Hoy

martes, 19 de julio de 2022, 16:11 h (CET)

La osteopatía se encuentra dentro de lo que se conoce como medicina alternativa e integra las técnicas manuales que buscan preservar el equilibrio del cuerpo, optimizando su recuperación frente a distintas enfermedades. En España, la propia ley de ordenación de profesiones sanitarias no recoge a la osteopatía como una técnica o terapia sanitaria. Actualmente, según los parámetros de la OMS y la Norma UNE-CEN 16686:2015 para la osteopatía, la osteopatía es una disciplina ejercida por sanitarios y parasanitarios. Formarse en esta disciplina es una gran oportunidad para brindar un servicio altamente demandado en el mercado para profesionales de la salud, ya sean fisioterapeutas, médicos, enfermeros o podólogos, pero también para los parasanitarios que desean ejercerla. Para ello, la formación completa de osteopatía o la adaptación al plan OMS y norma UNE CEN, está destinada a que tanto los sanitarios como los parasanitarios de la Escuela Europea ESPS y la ESPS International School cuenta con la formación en osteopatía Tipo I y Tipo II. Esta formación contempla los parámetros formativos para los sanitarios (fisioterapeutas, médicos, enfermeros, podólogos…) y los no sanitarios, que son el Tipo II establecidos con juntamente por la OMS y la norma europea UNE-CEN 16686:2015 para garantizar la calidad suficiente a los profesionales de la osteopatía y a los usuarios de los servicios de osteopatía, la cual desvinculan ambas directrices por completo de la fisioterapia, considerándola una profesión independiente.

Formarse en osteopatía con garantías de estandarización internacional El curso de formación en osteopatía para fisioterapeutas, enfermeros, podólogos, médicos… (Tipo I) que organiza la Escuela Europea ESPS permite estudiar acorde a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la norma UNE-CEN a los sanitarios y a los no sanitarios (Tipo II). Ante la gran variedad de formaciones que pueden tener los profesionales que estén interesados en realizar este curso, se hará un estudio a medida para determinar qué formación le falta para cumplir dichos parámetros.

Así, a través de 5 módulos formativos que contemplan la osteopatía estructural, visceral, craneal y sacral, bioenergética… los alumnos obtendrán una titulación avalada por la ESPS International School y la Escuela ESPS. Además de poder obtener un diploma con el Certificado de la Apostilla Notarial de La Haya, esta escuela está acreditada por la Fundación Europea de Medicinas Alternativas y acreditada por la Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia. Colaboran también con el ROP Registro de Osteópatas Profesionales y son la sede de la Escuela Internacional de Osteopatía en los países donde ESPS tiene presencia.

A su vez, es posible realizar las prácticas en el propio centro, en actividades solidarias, eventos deportivos, clubes deportivos o clínicas colaboradoras en Pontevedra, Coruña, Vigo, Santiago de Compostela, Lugo, Orense, Ferrol y alrededores.

¿Por qué elegir el curso de osteopatía para fisioterapeutas, médicos, enfermeros…? Este curso profesional de osteopatía estructural cuenta con un temario más amplio que el marcado por ambas normas. Además de estar en contacto continuo con los docentes, se cuenta con cuadernos de apuntes de repaso, pósteres didácticos y test virtuales para hacer un seguimiento continuado. De este modo, se combinan los contenidos teóricos con las prácticas a lo largo del curso.

Así, los alumnos podrán incorporar un gran número de técnicas, impartidas por profesionales altamente cualificados como médicos, fisioterapeutas, osteópatas… todo ello para brindar una formación con un nivel acorde al marco europeo e internacional.

Por tanto, a través de la formación en osteopatía de la ESPS es posible encontrar una salida laboral de calidad gracias a los convenios de empleabilidad con grandes, medianas y pequeñas empresas del sector de la medicina integrativa y natural.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los tratamientos de fisioterapia deportiva de Erre Fisioterapia TodoPisos pone a disposición agencias inmobiliarias especializadas para ofrecer un servicio personalizado Formación en Osteopatía para fisioterapeutas, médicos y enfermeros ¿Se puede realizar un alquiler de aire acondicionado?, por Daikin Desarrollo de aplicaciones móviles personalizadas, de la mano de AKX Development