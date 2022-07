Desarrollo de aplicaciones móviles personalizadas, de la mano de AKX Development Emprendedores de Hoy

martes, 19 de julio de 2022, 16:03 h (CET)

Una de las herramientas más populares y a la que están sometidas muchas empresas en la actualidad son las aplicaciones. Estos programas funcionan en dispositivos móviles y permiten emplear distintas funciones propias de ordenadores de escritorio en teléfonos o tablets. Gracias a ellas, hoy en día es posible realizar distintas actividades profesionales o personales en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Según explican los especialistas de la empresa AKX Development, las aplicaciones móviles iOs y Android se establecen en parte en un dispositivo móvil y en parte en un servidor. Además, pueden interactuar con distintas herramientas de hardware, como por ejemplo las cámaras. De esta manera, es posible realizar actividades laborales, comprar productos o acceder a distintas formas de entretenimiento.

Aplicaciones móviles iOs y Android para complementar un ERP Otra de las herramientas clave del proceso de transformación digital que sigue en desarrollo es el software de gestión, también conocido como ERP. Con estos programas es posible unificar las bases de datos de las empresas, acceder a toda la información de manera remota, automatizar procesos y conseguir un ahorro de costes y tiempos de trabajo.

Ahora bien, muchos de estos programas requieren de un ordenador, ya sea en formato de escritorio o de tipo portátil. Una de las especialidades de la empresa AKX Development es el desarrollo de aplicaciones móviles que pueden complementar a un software de escritorio. De esta manera, es posible contar con las mismas funciones en todos los dispositivos.

Las aplicaciones creadas por esta firma de tecnología disponen de funcionalidades muy sencillas que suponen un plus al servicio ofrecido por el ERP. Por ejemplo, gracias a estos diseños, un comercial puede contar con una app para gestionar sus ventas, o para la recepción de mercadería en el almacén, entre muchas otras posibilidades.

¿Cuáles son los requisitos para descargar y utilizar una aplicación? Las aplicaciones han sido creadas para hacer el mundo más fácil, por lo que disponer de ellas es sumamente sencillo. Solo es necesario un smartphone u otro tipo de dispositivo móvil con acceso a internet. Existen distintos tipos de sistemas operativos y las aplicaciones cuentan con versiones que se adaptan a ellos. De todos modos, algunas no funcionan en todos los dispositivos.

Las apps se descargan de las tiendas oficiales en línea que se corresponden con cada sistema operativo. Por lo general, las que son para Android se obtienen a través de Google mientras que las de iOs están disponibles en la tienda online de Apple. Existen también otras tiendas minoristas de aplicaciones que han sido montadas por desarrolladores independientes.

Por medio de los servicios de AKX Development es posible disponer de aplicaciones móviles iOs y Android con funcionalidades completas o de otras que son creadas como complemento de programas ya existentes en versiones de ordenador. De esta manera, es posible tener la oficina, el comercio o la diversión en la palma de la mano.



