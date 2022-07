¿Se puede realizar un alquiler de aire acondicionado?, por Daikin Emprendedores de Hoy

martes, 19 de julio de 2022, 16:10 h (CET)

En la actualidad, las empresas hacen uso de los equipos de climatización para mejorar el ambiente de sus salas de conferencias, oficinas o cualquier otro espacio de trabajo. La razón es que este tipo de equipos facilita la regulación de la temperatura en dichos espacios, controla el nivel de humedad, ayuda a recibir aire del exterior, etc. En Daikin se pueden encontrar servicios de alquiler de aire acondicionado, que ayudan a conseguir una temperatura equilibrada en cualquier tipo de negocio.

Alquiler temporal de equipos de climatización En España, cada estación del año ofrece un clima bastante diferente y los trabajadores de una empresa no siempre pueden adaptarse con facilidad a estas circunstancias. Esto ocurre de igual forma en las reuniones, conferencias o juntas de socios, donde es imprescindible mantener una temperatura adecuada para dialogar u operar con eficiencia y al mismo tiempo proteger las estructuras del lugar.

Para ello, Daikin, empresa experta en brindar soluciones de climatización y control climático, ofrece a sus clientes un servicio de alquiler de aire acondicionado. Además, alquila equipos de climatización para pistas de hielo, bodegas y cualquier tipo de negocio u eventos que necesiten mantener una temperatura adecuada en un determinado periodo temporal.

Esta empresa también es reconocida por ofrecer soluciones integrales que incluyen instalación y puesta en marcha de equipos de climatización y supervisión remota. De igual forma, ofrecen un servicio de medición de energía y monitorización profesional mediante la plataforma Daikin on Site.

¿Cuándo contratar a Daikin para instalar un equipo de climatización? Las empresas pueden contratar los servicios de Daikin si consideran que su ambiente de trabajo o cualquier evento necesita un clima equilibrado, ya que sus servicios cuentan con soluciones eficaces para todo tipo de espacios. Algo que distingue a estos expertos en climatización es que están disponibles 24/7 para aplicar cada una de estas soluciones de forma inmediata. Además, solo trabajan con equipos de última generación que garantizan un funcionamiento óptimo, preciso y seguro.

La empresa y sus profesionales también ofrecen alquiler de aire acondicionado a nivel nacional. Esta compañía también atiende a necesidades de último momento relacionadas con picos de producción, instalaciones críticas, planes de contingencia, pruebas de potencia e instalaciones de emergencia. De igual manera, los profesionales de Daikin ofrecen soluciones en situaciones que requieren de pruebas de estrés térmico, reparación o sustitución de unidades, temporalidad y paradas de mantenimiento programadas.

Durante 90 años, Daikin ha trabajado para ayudar a las empresas a generar un clima óptimo para sus espacios de trabajo y eventos más importantes.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.