ClimateTrade se ocupa de compensar la huella de carbono Emprendedores de Hoy

martes, 19 de julio de 2022, 15:17 h (CET)

La mayoría de las actividades que realizan las empresas deja atrás unos rastros de gases que se acumulan en la atmósfera y sobrecalientan el planeta. Si dichas emisiones no se neutralizan a tiempo, se espera un mundo más inhóspito para la humanidad.

Una herramienta clave para reducir los gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático son los créditos de carbono. Por medio de la adquisición de estos, las empresas tienen la posibilidad de financiar proyectos medioambientales y alcanzar la neutralidad de carbono.

Las empresas que necesitan compensar sus emisiones de carbono pueden ponerse en contacto con ClimateTrade. En este marketplace, pueden encontrar una gran variedad de proyectos medioambientales sostenibles para compensar huella de carbono.

Compensar huella de carbono con la compra de créditos de carbono Para compensar la huella de carbono, las empresas pueden participar como financiadores de proyectos que absorben y capturan CO₂, adquiriendo créditos de carbono. Este instrumento se concibe con el objetivo de orientar la actividad económica de las empresas hacia modelos bajos en carbono. Asimismo, contribuye al cumplimiento de los objetivos internacionales asumidos por España, en materia de reducción de gases de efecto invernadero.

Cada crédito equivale a una tonelada de CO₂ que ha dejado de emitirse en la atmósfera. Por ejemplo, si una empresa ha emitido en un año 1.000 toneladas de gases de efecto invernadero, necesitará comprar 1.000 créditos de carbono para compensar esa huella. Este sistema de contabilidad es una manera relativamente fácil de asegurar que las empresas no emitan más de lo que el mundo puede absorber. Al mismo tiempo, permite a los proyectos de mitigación del carbono recibir la financiación necesaria para ser llevados a cabo.

Una manera sencilla de adquirir créditos de carbono El marketplace de ClimateTrade es un medio sencillo y fácil de usar para la obtención de créditos de carbono. Ingresando a la plataforma, las empresas pueden explorar entre más de 60 proyectos certificados, categorizados por país, tipo y objetivos de desarrollo sostenible y elegir el más adaptado a sus expectativas. Una vez escogido el proyecto, se debe seleccionar el número de créditos de carbono que se desea adquirir.

En ClimateTrade, la compra está basada en la tecnología blockchain, lo cual permite que todas las transacciones sean rastreables. Después de realizar la compra, la empresa recibe un certificado de compensación personalizado, con información sobre el proyecto y una clave de blockchain. Esto da la confianza de saber que el dinero ha sido destinado a la ejecución del proyecto seleccionado.

ClimateTrade también ofrece una API y un widget que pueden ser integrados al sistema de pago de las empresas, permitiendo que los clientes compensen la huella de carbono de los productos y servicios mientras efectúan sus compras. Además, lanzó recientemente el ClimateTrade Whitelabel, una solución sencilla para permitir a los clientes compensar su huella de forma independiente, sin tener que manejar pagos.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.